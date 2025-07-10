أسعار النفط مرشحة للانخفاض الحاد مع زيادة إنتاج أوبك+

من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع تسريع أوبك+ تخفيف تخفيضات الإنتاج، مما يفاجئ الأسواق بدفعة عدوانية لاستعادة حصة السوق.

في خطوة مفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت المجموعة عن زيادة فاقت التوقعات في الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، وأشارت إلى زيادة أخرى قدرها 550 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. وستُكمل هذه الإضافات في الإمدادات فعليًا التراجع عن تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي بدأت في عام 2023.

شهدت العقود الآجلة لخام برنت، التي قفزت لفترة وجيزة إلى ما يقارب 80 دولارًا للبرميل الشهر الماضي في خضم الصراع الإسرائيلي الإيراني، تراجعًا حادًا منذ ذلك الحين. وبحلول تعاملات عصر الثلاثاء، كان سعر برنت يحوم حول 73.26 دولارًا للبرميل، بانخفاض 5% منذ بداية العام، بينما كان سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) يتداول عند حوالي 68.55 دولارًا، بانخفاض يقارب 3% منذ يناير.

أشار محللو جولدمان ساكس، بقيادة دان سترويفن، في مذكرة بحثية إلى أن أوبك+ تُعطي الأولوية عمدًا للأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل على دعم الأسعار على المدى القصير. وجاء في المذكرة: "يشير قرار المجموعة بتسريع زيادات العرض إلى استمرار التحول نحو تطبيع الطاقة الإنتاجية الفائضة، وإعادة تأكيد نفوذها على ديناميكيات السوق، وكبح نشاط النفط الصخري الأمريكي". ورغم مرونة الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين، يُبقي البنك على توقعاته المتشائمة لمتوسط سعر خام برنت عند 59 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 2025، ثم ينخفض إلى 56 دولارًا أمريكيًا في عام 2026.

ومما زاد من تفاؤل التوقعات، خفض بنك بي إن بي باريبا توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 55 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، يرى البنك أن هناك مجالًا للتعافي في عام 2026، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو العرض - سواء من منتجي أوبك أو من خارجها.

أشار دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول في بنك أو كيه فاينانشال، إلى تقلبات السوق قائلاً: "بينما يرتفع العرض بوضوح، يبقى الطلب قويًا بشكل مفاجئ. هذا التنافس يؤدي إلى تذبذب في حركة الأسعار".

أدى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي، إلى تقليص علاوة مخاطر الحرب التي رفعت أسعار النفط الخام مؤقتًا. ومع انحسار المخاوف الجيوسياسية وزيادة العرض، يحذر المحللون من أن الفائض الحالي قد يتفاقم بعد انتهاء موسم ذروة الطلب الصيفي.

خلف الكواليس، يكتسب المضمون السياسي لقرارات أوبك+ اهتمامًا متزايدًا. يقول المحللون إن التراجع السريع للتحالف عن قيود الإنتاج يتماشى مع دعوات الرئيس ترامب الصريحة لخفض أسعار الطاقة. وصرحت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في إنرجي أسبكتس، قائلةً: "يبدو أن أوبك+ تتكيف مع أجندة إعادة انتخاب ترامب بتخفيف الضغط على أسعار الوقود".

تتضمن استراتيجية الإنتاج للتحالف قيام كبار المنتجين - المملكة العربية السعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان - بزيادة الإنتاج على مراحل. بعد زيادة متواضعة بلغت 138 ألف برميل يوميًا في أبريل، أضافت المجموعة 411 ألف برميل يوميًا في كل من مايو ويونيو ويوليو، قبل الإعلان عن الزيادة الكبيرة في أغسطس. ولن تُكمل زيادة سبتمبر إلغاء تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا فحسب، بل ستسمح أيضًا للإمارات العربية المتحدة بتحقيق كامل زيادة حصتها البالغة 300 ألف برميل يوميًا التي تم التفاوض عليها سابقًا.

أشار المحللون إلى أنه حتى مع بقاء تخفيضات طوعية إضافية قدرها 3.6 مليون برميل يوميًا حتى عام 2026، فإن التحركات العدوانية لأوبك+ قد أثارت قلق منتجي النفط الصخري الأمريكيين. ووفقًا لمسح دالاس الفيدرالي للطاقة، تتوقع 88% من شركات الاستكشاف والإنتاج الأمريكية انخفاضًا في إنتاج النفط خلال العام المقبل إذا ظل سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 60 دولارًا للبرميل أو أقل. وقد أصبح الضغط واضحًا بالفعل: فقد حذرت شركتا شل وإكسون موبيل من ضعف أرباح الربع الثاني بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، حيث تتوقع إكسون خسارة صافي أرباحها بقيمة 1.5 مليار دولار.

توقع مورغان ستانلي سابقًا أن تواجه شركات النفط العالمية الكبرى انخفاضًا في أرباحها حتى عام 2026 بسبب فائض المعروض. ويبدو هذا التحذير الآن دقيقًا. وصرح خورخي ليون، نائب الرئيس الأول في ريستاد إنرجي: "مع احتمالية استمرار انخفاض الأسعار حتى عام 2025، فإن احتمال استمرار ضعف الأسعار قائم".

مع ذلك، لا تزال هناك بوادر تفاؤل معاكسة. يعتقد بعض المحللين أن الطلب الآسيوي القوي وانخفاض المخزونات في الربع الرابع قد يوفران أرضيةً هشةً حول مستوى 60 دولارًا. لكن في الوقت الحالي، لا يزال الشعور العام يميل نحو دورة هبوطية - لا سيما مع مضاعفة أوبك+ لحجم التداول على حساب القيمة.

قال مطلعون على السوق إنه ما لم يرتفع الطلب بشكل غير متوقع أو تشتعل التوترات الجيوسياسية من جديد، فإن أسعار النفط تبدو على وشك الانزلاق إلى منطقة هبوط أعمق مع تقدم عام 2025.