أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز
ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل يوم الخميس، حيث تجاهلت أسواق الطاقة إعلان وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن قيام الدول الأعضاء بسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.
رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يوم الخميس توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 إلى 70 دولاراً للبرميل بدلاً من 63 دولاراً للبرميل، وذلك بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، والذي تفترض الوكالة أنه سيكون مؤقتاً، في أعقاب اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران. وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، رفعت الوكالة توقعاتها من 58 دولاراً إلى 65 دولاراً للبرميل.
وصرح محللو "فيتش" قائلين: "نتوقع أن يتبع الارتفاع الحالي في الأسعار انخفاض إلى مستويات تحركها أساسيات السوق بمجرد إعادة فتح المضيق. ومع ذلك، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية كبيرة، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع وتعطل حركة المرور. إن أي إغلاق لفترة أطول قد يدفع متوسط أسعار النفط والغاز الأوروبي السنوي إلى الارتفاع".
وأشارت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني إلى أن الزيادات المحدودة لعام 2026 لأسعار برنت وغرب تكساس تعكس وجهة نظرها بأن إغلاق المضيق سيكون قصير الأمد، حيث توجد حوافز قوية لخفض التصعيد أو على الأقل تقليل المخاطر المباشرة على حركة المرور، نظراً للأهمية الاقتصادية للمضيق.
وكان نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية تمر عبر المضيق قبل الصراع، وهو ما يمثل حوالي ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً وخمس استهلاك النفط العالمي.
وكانت سوق النفط العالمية تعاني من فائض في المعروض قبل الصراع، وهو ما قد يساعد في التخفيف من الزيادات السنوية في أسعار النفط. فقد زاد العرض العالمي بنحو 3 ملايين برميل يومياً في عام 2025، بينما نما الطلب بنسبة تقل كثيراً عن مليون برميل يومياً.
وقالت الوكالة: "نتوقع نمو العرض بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2026، مع نمو الطلب بنحو 0.8 مليون برميل يومياً. وتأتي نصف زيادات العرض للفترة 2025-2026 من منتجين غير أعضاء في منظمة أوبك بلس ولم يتأثروا بالصراع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك بلس 4.3 مليون برميل يومياً".
من جانبه، رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لخام برنت من 66 دولاراً للبرميل إلى 71 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، حيث يرى البنك الاستثماري الأمريكي أن إغلاق مضيق هرمز سيضغط بشدة على تدفق النفط. ويأمل البنك أن ينتهي الصراع قريباً، مما سيؤدي إلى تعافي الإمدادات.
وقال آرون هيل، كبير محللي السوق في "إف بي ماركتس" (FP Markets)، إن خام برنت أعاد اختبار مستوى 100 دولار يوم الخميس على الرغم من قيام وكالة الطاقة الدولية بعملية سحب منسقة لـ 400 مليون برميل "مذهلة" من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء.
وأضاف: "بالنظر إلى أن مضيق هرمز يتعامل مع ما يقرب من 20% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، فإن هذه الكمية توفر إمدادات تكفي لأقل من ثلاثة أسابيع، بافتراض استمرار إغلاق المضيق".
وتابع هيل: "من الواضح أن ترامب في مأزق ولا يمكنه تحمل صراع طويل الأمد، لأن الانقطاع المستمر في تدفق النفط سيسبب له الكثير من المشاكل على الجبهة السياسية. لنكن صادقين، يبدو أن خيار (TACO) قد نجح في جرينلاند، لكنني لا أرى أن هذا سينجح هنا. الفوز الحقيقي الوحيد، من وجهة نظر السوق، هو إعادة فتح المضيق. ولكن بالنظر إلى الضربات الأخيرة، فمن المؤكد أن إيران لن تفتحه في أي وقت قريب".