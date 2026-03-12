أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

وتابع هيل: "من الواضح أن ترامب في مأزق ولا يمكنه تحمل صراع طويل الأمد، لأن الانقطاع المستمر في تدفق النفط سيسبب له الكثير من المشاكل على الجبهة السياسية. لنكن صادقين، يبدو أن خيار (TACO) قد نجح في جرينلاند، لكنني لا أرى أن هذا سينجح هنا. الفوز الحقيقي الوحيد، من وجهة نظر السوق، هو إعادة فتح المضيق. ولكن بالنظر إلى الضربات الأخيرة، فمن المؤكد أن إيران لن تفتحه في أي وقت قريب".