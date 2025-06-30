أسعار النفط تتراجع تحت وطأة فائض المعروض وضعف الطلب

تظل أسعار النفط في حالة حرجة، حيث تقع في عاصفة مثالية من العرض المتزايد والطلب المتعثر.

بعد ارتفاع عابر فوق 80 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو/حزيران، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، انخفض خام برنت إلى 67.76 دولاراً، مع تماسك عقد سبتمبر/أيلول بالكاد عند 66.97 دولاراً.

استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 65.61 دولاراً أمريكياً، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 11.27%، وهو الأكبر منذ انهياره الناجم عن جائحة 2020. يشير هذا الانخفاض الحاد إلى تحول أوسع في ديناميكيات السوق، حيث تُعيد مخاوف فائض المعروض وتلاشي المخاطر الجيوسياسية تشكيل التوقعات لعام 2025.

ينبع الضغط المباشر من تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، والذي من المقرر أن يزيد إنتاجه مجدداً في أغسطس/آب بعد زيادات تدريجية منذ مايو/أيار. وأكدت مصادر داخل المجموعة لوكالات الأنباء أن زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً مطروحة على جدول أعمال اجتماع 6 يوليو/تموز، كجزء من استراتيجية لإلغاء ما يقرب من مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية. وقد أثارت هذه الخطوة قلق الأسواق، لا سيما وأن بعض الأعضاء، مثل كازاخستان، يتجاوزون بالفعل حصصهم الإنتاجية. وقد دفع حقل تنجيز الكازاخستاني، المدعوم من التوسعات التي تقودها شركة شيفرون، الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 1.86 مليون برميل يومياً - أي ما يزيد بمقدار 390 ألف برميل عن الهدف. وقد أثار هذا الارتفاع في المعروض قلق المتداولين، مع مخاوف من أن المخزونات ستتضخم أكثر، مما يحد من أي انتعاش للأسعار.

وفقاً لخبراء سوق النفط، يستعد المتداولون لاستمرار الزخم الهبوطي، حيث تتأرجح أسواق النفط على حافة فائض العرض. ومع ارتفاع المخزونات وتراجع الطلب، يبدو طريق التعافي أكثر غموضاً، مما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من الانخفاض، كما يجادلون. وصرحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "العوامل الأساسية غير مواتية لانتعاش مستدام". وأضافت: "ارتفاع المخزونات وتباطؤ الطلب يُرسّخان الأسعار، وبدون محفز قوي، قد نشهد انخفاضاً حاداً". ويشير المحللون إلى أن الحفاظ على عتبة 70 دولاراً للبرميل قد يكون تحدياً في غياب أي خلل كبير أو تغيير في السياسات.

تلاشت إلى حد كبير المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار لفترة وجيزة في يونيو. وأدى وقف إطلاق النار المفاجئ بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو إلى محو علاوة مخاطرة قدرها 10 دولارات للبرميل. ورغم المخاوف السابقة بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز - وهو ممر حيوي لـ 20% من تدفقات النفط العالمية - فقد ظلت الصادرات الإيرانية البالغة 1.7 مليون برميل يومياً مستقرة، وعادت أسعار شحن الناقلات إلى طبيعتها بسرعة. وصرح جيوفاني ستونوفو، محلل الطاقة في بنك يو بي إس: "تستبعد الأسواق الآن حدوث المزيد من التصعيد". وأضاف: "لقد تلاشى الدعم الجيوسياسي للأسعار فعلياً".

يُفاقم ضعف الطلب التوقعات السلبية. فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 إلى 720 ألف برميل يومياً، بينما عدّلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقديراتها إلى 800 ألف برميل يومياً، وهو من بين أدنى التوقعات منذ سنوات. وتُعزى هذه التباطؤات إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث انخفض نمو الطلب إلى 155 ألف برميل يومياً. ويُسهم اعتماد البلاد السريع على المركبات الكهربائية، وتوسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، والتحول من الصناعات الثقيلة إلى الخدمات، في الحد من استهلاك النفط. وفي الولايات المتحدة، أدى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.25-4.50%، وسط توقعات مُخفّضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%، إلى مزيد من تراجع توقعات الطلب على الوقود.

حتى تقلص مخزونات النفط الأمريكية لم يُحسّن المعنويات. أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض قدره 5.8 مليون برميل في مخزونات النفط الخام، مع اقتراب مخزونات كوشينغ بولاية أوكلاهوما من أدنى مستوياتها التشغيلية. مع ذلك، انخفض معدل تشغيل المصافي إلى 86%، وانخفضت فروق أسعار البنزين إلى ما دون متوسطاتها لخمس سنوات، مما يعكس ضعف هوامش ربح التكرير وضعف الطلب على الوقود. وصرح تاماس فارغا من شركة بي في إم أسوشيتس: "يعاني السوق من فائض هيكلي في المعروض". وأضاف: "إذا استمرت أوبك+ في زيادة إنتاجها، فلن يكون أمام الأسعار مجال كبير للارتفاع".

يعكس المشهد الأوسع للسلع الأساسية هذه الاضطرابات. أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 30% في وقت سابق من هذا العام قبل انهياره الأخير. أدى ذلك إلى تصفية سريعة من قِبل صناديق التحوط والصناديق المدارة التي تتبع الاتجاهات، ليس فقط في النفط، بل أيضًا في المعادن والزراعة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر بلومبرج للسلع الأساسية.

وفقاً للمحللين، يواجه السوق اختلالاً هائلاً في توازن العرض والطلب. ويزيد المنتجون من خارج أوبك+، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا، إنتاجهم، مما يزيد من تخمة المعروض. وما لم يحدث اضطراب كبير - سواءً كان كارثة طبيعية أو تفجراً جيوسياسياً أو تدخلاً سياسياً غير متوقع - فقد تظل الأسعار منخفضة حتى عام 2025.