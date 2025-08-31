أسعار النفط العالمية تتجه للهبوط بفعل وفرة المعروض وتباطؤ الطلب

كما يتابع المتعاملون عن كثب المؤشرات الجيوسياسية. فقد تلاشت المكاسب التي حققتها الأسعار سابقاً بفعل الهجمات الأوكرانية على محطات تصدير النفط الروسية، بعد أن ظهرت تقارير عن محادثات لوقف إطلاق النار، وهو ما خفّف المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. وأوضح فيل فلين، المحلل في مجموعة "برايس فيوتشرز"، أن التشاؤم بشأن الطلب قد يكون مبالغاً فيه، قائلاً: "من المفترض أن يزيد المعروض من أوبك، لكننا لا نراه بوضوح في الولايات المتحدة. أعتقد أن الأوضاع ستظل مشدودة." وأظهرت بيانات المخزونات الأمريكية سحوبات أكبر من المتوقع في أواخر أغسطس، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي في قطاعات الصناعة والشحن حتى مع انتهاء موسم القيادة الصيفي بعيد عطلة "عيد العمل".