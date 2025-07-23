أسعار الفلل في دبي ترتفع بقوة وسط ازدهار عقاري مستمر منذ 5 سنوات

شهد سوق العقارات في دبي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفلل مع استمرار موجة نمو قوية تقارب الخمس سنوات. سجلت الفلل نموًا سنويًا في الأسعار بمعدل 16%، متفوقة على متوسط ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل عام الذي تجاوز 13% مقارنة بعام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية.

وحقق الربع الثاني من عام 2025 أرقامًا قياسية في حجم وقيمة الصفقات بغلق أكثر من 51,000 صفقة بيع خلال فترة أبريل-يونيو، وهي أعلى حصيلة ربع سنوية في تاريخ دبي. وأشار فيصل دراني، شريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن سوق الفلل يشكل قطاعًا هامًا يُنتظر أن ينمو مع قلة المعروض منه، حيث لا تتجاوز نسبة الفلل ضمن المعروض المخطط له حتى نهاية 2029 سوى 20% فقط.

مع تفشي جائحة كورونا، ازداد الطلب على الفلل التي توفر مساحات أوسع تتناسب مع نمط الحياة الجديد، مثل تخصيص غرف للعمل من المنزل، والنوادي الرياضية الخاصة، والمساحات الخارجية، إضافة إلى الإقبال القوي للمستثمرين الأثرياء الراغبين في اقتناء منازل مستقلة فاخرة غالبًا ما تكون مطلة على الشاطئ.

بلغ متوسط سعر الفلل الحالي 2,172 درهمًا لكل قدم مربع، مسجلاً زيادة ربع سنوية بنسبة 4%، ويتوقع أن يستمر الطلب قوياً في ظل استمرار نقص المعروض مقارنة بالشقق. وتُظهر البيانات أن أسعار الفلل ترتفع الآن بنسبة 49.3% أعلى من ذروتها عام 2014، في حين ارتفعت أسعار الشقق 17.5% خلال نفس الفترة.

أما المناطق التي شهدت أعلى معدلات نمو في أسعار الفلل خلال الربع الثاني لعام 2025 فهي فيكتوري هايتس، البراري، جميرا بارك، ودوبي هيلز إستيت، بزيادة تراوحت بين 8-10%. وتستمر البراري ودوبي هيلز في جذب المشترين بفضل أسلوب الحياة الفاخر والعرض المحدود فيهما، بينما تُعد مناطق مثل جرين كوميونتي ويست، الفرجان، وإعمار جنوب، بالإضافة إلى المجتمعات الراقية مثل ذا ميدوز والعربية رانشز، من بين أفضل المناطق أداءً.

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وعن طبيعة المشترين، قال ويل ماكنتووش، شريك إقليمي ورئيس قطاع السكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السوق بات أكثر استقرارًا مع تقلص نسبة المضاربة، حيث تقلصت نسبة إعادة بيع العقارات خلال 12 شهرًا إلى نحو 4-5% مقارنة بـ25% في 2008، مما يعكس زيادة في عدد المشترين الحقيقيين، لا سيما العائلات الباحثة عن منازل مستقرة.

شهد النصف الأول من 2025 ارتفاعًا في إجمالي قيمة مبيعات العقارات السكنية لتصل إلى 268 مليار درهم، بزيادة 41% عن الفترة نفسها في 2024، ويتوقع أن يتجاوز العام الحالي قيمة المبيعات البالغة 367 مليار درهم في 2024.

وارتفع متوسط سعر القدم المربع للعقارات السكنية في أنحاء المدينة إلى 1,809 دراهم خلال الربع الثاني من 2025، مما يجعل الأسعار الحالية أعلى بنسبة 21.6% من ذروتها السابقة عام 2014. وأكد دراني أن هذا النمو المستمر على مدى خمس سنوات يشير إلى بيئة سوق أكثر استقرارًا وتوقعات نموا مستداماً حيث يُتوقع نمو أسعار السوق العادية بنسبة 8%، و5% في القطاعات الفاخرة.

تشير مبيعات الوحدات غير المكتملة إلى نحو 70% من إجمالي معاملات الربع الثاني، ويعتبر مناطق مثل نخلة جميرا، الإمارات هيلز، جميرا باي آيلاند، ودوبي هيلز من الوجهات الرئيسية التي تجتذب الأغنياء والمستثمرين الدوليين.