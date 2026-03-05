أسعار الذهب والفضة تواصل الارتفاع عالمياً ومحلياً

وأضاف دهرية: "إن التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط قد تستمر في دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، فإن المخاطر المتزايدة المحيطة بمضيق هرمز أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام. وقد غذى هذا الأخير المخاوف بشأن التضخم المستمر وأثر على آفاق السياسة النقدية، مما أدى إلى تأجيل التوقيت المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي هذا الصدد، ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى، مما أدى إلى تقوية الدولار الأمريكي والضغط على الذهب".