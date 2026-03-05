أسعار الذهب والفضة تواصل الارتفاع عالمياً ومحلياً

استمرت أسعار الذهب والفضة في اتجاهها الصعودي صباح يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن وسط الصراع العسكري المستمر في الشرق الأوسط والتوترات في شرق أوروبا.
سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 623.25 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق صباح الخميس، مرتفعاً عن سعر الإغلاق في الليلة السابقة الذي بلغ 619.25 درهماً للجرام، مما يمثل مكسباً قدره 4 دراهم للجرام الواحد.
وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب من عيار 22 و21 و18 و14 قيراطاً لتصل إلى 577.0 درهماً، و553.25 درهماً، و474.25 درهماً، و370.0 درهماً للجرام على التوالي، وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات.
كما جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 5,174.17 دولاراً للأوقية، بزيادة قدرها 1 في المائة. وارتفعت الفضة بنسبة 1.85 في المائة لتصل إلى 84.6 دولاراً (310.7 درهماً) للأوقية، وفقاً لبيانات موقع (goldprice.org).
ودخل الصراع العسكري في الشرق الأوسط الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومه السادس يوم الخميس. ويعتقد المحللون أن اندلاع صراع مطول قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، قد يشهد الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب إقبالاً أكبر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وقال جوزيف دهرية، المدير العام لشركة "تيك ميل" (Tickmill)، إن المستثمرين ظلوا يركزون على المشهد الجيوسياسي المتطور، والذي يستمر في تعزيز جاذبية الذهب.
وأضاف دهرية: "إن التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط قد تستمر في دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، فإن المخاطر المتزايدة المحيطة بمضيق هرمز أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام. وقد غذى هذا الأخير المخاوف بشأن التضخم المستمر وأثر على آفاق السياسة النقدية، مما أدى إلى تأجيل التوقيت المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي هذا الصدد، ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى، مما أدى إلى تقوية الدولار الأمريكي والضغط على الذهب".
وتابع قائلاً: "يوجه المستثمرون انتباههم الآن إلى البيانات الأمريكية القادمة، بما في ذلك نشاط الخدمات ومؤشرات سوق العمل، والتي قد تعيد تشكيل التوقعات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية وتضخ تقلبات جديدة في أسواق الذهب. إن الأرقام الأقوى من المتوقع قد تضغط على أسعار الذهب، بينما قد تدفع البيانات الضعيفة السوق إلى الارتفاع".