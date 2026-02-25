أسعار الذهب والفضة تقفز في دبي

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً ملحوظاً في دبي صباح يوم الأربعاء، حيث عززت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، جرى تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 624.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، ارتفاعاً من 619.75 درهم للجرام مساء الثلاثاء، بمكاسب بلغت 4.75 درهم.
وبالمثل، ارتفعت أسعار أنواع الذهب الأخرى، حيث بلغ سعر عيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا 578.25 درهمًا و554.5 درهمًا و475.25 درهمًا و370.75 درهمًا للجرام على التوالي.
كما قفز سعر الذهب الفوري بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 5,190.4 دولارًا للأوقية حوالي الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات.
تم تداول الفضة بسعر 89.48 دولارًا أو 328.56 درهمًا للأوقية، بزيادة 2.22 في المائة.
دخلت التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، حيث تحرك الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء أجندته التجارية بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً ضد مجموعة من رسومه الجمركية العالمية.
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض يوم الجمعة، فإن التعريفات الجديدة، التي حُددت في البداية بنسبة 10%، تم تبريرها كوسيلة "للتعامل مع العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة".
صرحت رانيا جول، محللة الأسواق الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في موقع xs.com، أن الفضة شهدت تحركات دراماتيكية في الأيام الأخيرة، مما يعكس حساسية هذا المعدن ذو الطبيعة المزدوجة — كونه استثماراً ومعدناً صناعياً في آن واحد — للصدمات السياسية والنقدية معاً.
وقالت جول: "في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي عن تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15%، قفزت الأسعار بأكثر من 6% في جلسة واحدة، مدفوعة بطلب قوي على الملاذ الآمن، قبل أن تتراجع سريعاً من مستوى 89 دولاراً للأونصة مع تلاشي الزخم واتجاه المتداولين نحو جني الأرباح".
وأضافت: "ما حدث لا يمثل انعكاساً للاتجاه العام بقدر ما يعكس إعادة تسعير سريعة لصدمة سياسية مفاجئة، يتبعها السلوك الطبيعي للأسواق التي تميل إلى اختبار المستويات القصوى قبل استقرار المراكز الجديدة".
وأشارت جول إلى أن هذا الارتفاع الحاد لم يكن مفاجئاً، موضحة أن "تصاعد الحروب التجارية عادة ما يحيي شهية المستثمرين للأصول التحوطية، خاصة في بيئة عالمية تتسم بتباطؤ النمو وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي. ومع ذلك، تختلف الفضة عن الذهب في كونها أكثر حساسية للدورة الاقتصادية، نظراً لارتباطها الوثيق بالطلب الصناعي".