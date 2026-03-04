أسعار الذهب والفضة تسترد عافيتها في أسواق دبي والعالم

وقال عبد العزيز البغدادي، مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة "FXEM"، إن الذهب استقر إلى حد ما، وأضاف: "تظل الديناميكيات الجيوسياسية ركيزة أساسية للدعم؛ حيث أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط -والتي تفاقمت بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشير إلى استمرار الضغط العسكري، وتحذيرات إيران بشأن التعطيل المحتمل لمضيق هرمز- إلى تعزيز المخاوف. كما أن التوترات المتزايدة في شرق أوروبا تواصل دعم علاوة المخاطر الجيوسياسية المدمجة. ومن المرجح أيضاً أن يظل الطلب المؤسسي قوياً، حيث إن استمرار تراكم احتياطيات البنوك المركزية واحتمال تجدد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) قد يستمر في دعم المعدن الثمين".