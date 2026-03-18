أسعار الذهب والفضة تراوح مكانها قبيل قرار "الفيدرالي" الأمريكي

استقرت أسعار الذهب والفضة صباح الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمخاطر الشرق الأوسط قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
فقدت المعادن الثمينة جاذبيتها على الرغم من حالة عدم اليقين والصراع الإقليمي، حيث من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة عند مستويات عالية أو حتى ترفعها. وهذا له تأثير إيجابي على العملات الورقية ويجرد الذهب من ميزته الرئيسية كأصل آمن وسط تدهور قيمة العملة.
وكان سعر الذهب عيار 24 قيراطاً يتداول عند 601.0 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، بزيادة درهم واحد للجرام عن إغلاق سوق الثلاثاء.
وبالمثل، كانت أسعار عيارات 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً تتداول أيضاً أعلى قليلاً عند 555.50 درهماً و532.75 درهماً و456.50 درهماً و356.25 درهماً للجرام على التوالي.
كان الذهب الفوري يتداول دون 5000 دولار للأوقية عند 4994.75 دولاراً، بانخفاض 0.16 في المائة. وتراجعت الفضة بنسبة نصف في المائة عند 79.31 دولاراً للأوقية.
قال آرون هيل، كبير محللي السوق في FP Markets، إن الذهب والفضة الفوريين لم يتحركا إلا بالكاد، طالما ظل النفط مرتفعاً، فإن البنوك المركزية لن تكون مستعدة للضغط على الزناد وخفض أسعار الفائدة. “عادة ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة عائقاً أمام الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.”
قال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro، إن السوق يركز على تهديد تسارع التضخم مدفوعاً بأسعار الطاقة المرتفعة.
“ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتبنى البنوك المركزية سياسة نقدية أكثر صرامة، مع إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية أو حتى رفعها. وهذا له تأثير إيجابي على العملات الورقية ويجرد الذهب من ميزته الرئيسية كقيمة مخزنة وسط تدهور قيمة العملة. ليس من المستغرب أن المعدن الثمين، الذي بدأ بداية قوية، يتراجع أمام البيتكوين والدولار الأمريكي منذ بداية الصراع المسلح في الشرق الأوسط،” قال.
على الرغم من أن الذهب يُعتبر عمومًا ملاذًا آمنًا، إلا أنه في المراحل المبكرة من اضطراب الأسواق المالية، غالبًا ما يختار المستثمرون اللجوء إلى السيولة. إنهم يفضلون العملات الورقية وهم أكثر استعدادًا لشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي.