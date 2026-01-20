أسعار الذهب.. قفزة "الـ 500 درهم" لعيار 21 في دبي

سجلت أسعار الذهب رقماً قياسياً جديداً لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز عيار 21 قيراط أيضاً 500 درهم للجرام لأول مرة على الإطلاق في دبي و4700 دولار عالمياً.
يوم الثلاثاء، أصبح عيار 21 قيراط ثالث نوع من المعادن الثمينة يتجاوز 500 درهم للجرام في دبي، بعد عيار 24 قيراط و22 قيراط، اللذين وصلا إلى هذا الإنجاز في وقت سابق، بسعر 502.5 درهم للجرام.
كان سعر الذهب عيار 24 قيراط يتداول عند مستوى قياسي بلغ 566 درهماً للجرام صباح الثلاثاء، بزيادة قدرها 3.75 درهم للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 22 قيراط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 524.0 درهماً للجرام، بزيادة قدرها 3.25 درهم. وبالمثل، كان الذهب عيار 18 قيراط و14 قيراط يتداولان عند 430.75 درهماً و336 درهماً للجرام على التوالي.
قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن التهديدات المتجددة من قبل الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على أوروبا، مع إمكانية رفعها إلى 25 في المائة في مرحلة لاحقة، قد أعادت التوترات التجارية العالمية إلى الواجهة، ولكن هذه المرة ضمن سياق جيوسياسي أوسع يتجاوز الميزان التجاري ليمس قضايا النفوذ الخالص.
“على الجانب الأوروبي، تبدو فرنسا الصوت الأكثر تشدداً، مع دعوات للنظر في استخدام أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه بينما تستعد بروكسل لإعادة تفعيل قائمة من الرسوم الجمركية الانتقامية بقيمة حوالي 93 مليار يورو على السلع الأمريكية. تبرز المعادن الثمينة كأكبر المستفيدين من تزايد عدم اليقين الجيوسياسي وعودة المخاطر السياسية. ويستمر الذهب بشكل خاص في التحرك ضمن اتجاه صعودي، محلقاً حول عتبة 4700 دولار للأوقية، مدعوماً بمزيج من تزايد الطلب على التحوط، وتراجع الرغبة في المخاطرة في أسواق الأسهم، وعوامل الاقتصاد الكلي، وأبرزها التوقعات النقدية وضعف الدولار على المدى المتوسط،” أضاف عسيري.
عالمياً، كان الذهب الفوري يتداول عند 4714.34 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 0.77 في المائة في الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وأضاف أن سعر 5000 دولار للأوقية لا يبدو سيناريو مفرطًا في التفاؤل، بل هو هدف منطقي على المدى المتوسط، ويبعد حوالي 7 بالمائة ومطروح بقوة، خاصة إذا استمرت لغة أوراق اللعب أو توسعت جغرافيًا أو سياسيًا.
دبي: سعر الذهب يقفز بأكثر من 8 دراهم للجرام إلى مستوى قياسي الذهب يتجه نحو 5000 دولار مع بدء دورة فائقة جديدة للأصول الحقيقية دبي: أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح؛ عيار 24 قيراطًا يواصل التداول فوق 550 درهمًا