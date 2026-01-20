أسعار الذهب.. قفزة "الـ 500 درهم" لعيار 21 في دبي

عالمياً، كان الذهب الفوري يتداول عند 4714.34 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 0.77 في المائة في الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأضاف أن سعر 5000 دولار للأوقية لا يبدو سيناريو مفرطًا في التفاؤل، بل هو هدف منطقي على المدى المتوسط، ويبعد حوالي 7 بالمائة ومطروح بقوة، خاصة إذا استمرت لغة أوراق اللعب أو توسعت جغرافيًا أو سياسيًا.