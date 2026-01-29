أسعار الذهب في دبي تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

استمر ارتفاع أسعار الذهب صباح الخميس، محافظاً على اتجاه تسجيل مستوى قياسي جديد كل يوم مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة بسبب عدم اليقين الجيوسياسي العالمي وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
تجاوز المعدن الثمين حاجز 5500 دولار عالمياً، وارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً فوق 600 درهم للجرام لأول مرة في دبي يوم الخميس.
وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 30.5 درهم للجرام ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 666 درهماً للجرام يوم الخميس. وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 616.75 درهماً للجرام، بزيادة قدرها 28.25 درهماً للجرام.
من بين الأنواع الأخرى للمعدن الثمين، تم تداول عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً بأسعار 591.25 درهماً و506.75 درهماً و395.25 درهماً للجرام على التوالي.
تجاوز الذهب حاجز 5500 دولار لأول مرة، حيث تم تداوله بسعر 5549.75 دولار للأوقية صباح الخميس، بزيادة 4.6 بالمائة.
يرهن المحللون بشكل متزايد على وصول المعادن الثمينة إلى 6000 دولار هذا العام بسبب المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية المستمرة حول العالم.
حذر ترامب إيران يوم الخميس من الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإلا فإن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً ضد طهران.
لقد نشرت الولايات المتحدة بالفعل حاملات طائرات في الشرق الأوسط لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
لقد أبقى مراراً وتكراراً خيار العمل العسكري الجديد ضد إيران مفتوحاً بعد أن دعمت واشنطن وانضمت إلى حرب إسرائيل's التي استمرت 12 يوماً في يونيو بهدف تدهور برامج إيران النووية والصواريخ الباليستية.