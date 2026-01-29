أسعار الذهب في دبي تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

استمر ارتفاع أسعار الذهب صباح الخميس، محافظاً على اتجاه تسجيل مستوى قياسي جديد كل يوم مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة بسبب عدم اليقين الجيوسياسي العالمي وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.