أسعار الذهب في دبي تواصل "الهبوط الحر" وتسجل أدنى مستوياتها

استمرت أسعار الذهب في دبي في هبوطها الحر لتسجل مستويات منخفضة جديدة يوم السبت، حيث ألقت التوترات الإقليمية المستمرة بظلالها على السوق. وبلغ سعر الذهب من عيار 24 قيراطاً 541.50 درهم عند افتتاح الأسواق يوم السبت.
ويمثل هذا انخفاضاً هائلاً قدره 103 دراهم عن مستويات 2 مارس — بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران — عندما بلغت الأسعار 645.25 درهم للجرام. وبالمثل، تراجعت أسعار عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً إلى 501.50 و480.75 و412.25 و321.50 درهم على التوالي يوم السبت.
ووفقاً للخبراء، فإن أسعار الذهب تمر حالياً بمرحلة من عدم اليقين الشديد، حيث تقع بين قوى متعارضة تجعل من الصعب تحديد اتجاه واضح على المدى القصير.
قال أنطونيو دي جياكومو، كبير محللي السوق في منصة XS.com: "من ناحية، عززت خلفية الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومن ناحية أخرى، تستمر البيئة الجيوسياسية في التدهور، مما يزيد الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً".
تظهر البيانات الأمريكية الأخيرة أن أسعار الجملة — وهي مقياس رئيسي للتضخم — ارتفعت أكثر من المتوقع، حيث قفزت بنسبة 0.7 في المائة في شهر واحد ووصلت إلى أعلى مستوى لها في عام واحد بنسبة 3.4 في المائة سنوياً، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف النفط.
ورداً على ذلك، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، مما أدى إلى تقوية الدولار الأمريكي. ووفقاً لأنطونيو، فإن قرار الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء يمثل أخباراً صعبة للذهب، لأنه عندما يكون الدولار قوياً وتظل أسعار الفائدة مرتفعة، يجد المستثمرون أن الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية، مما يضع ضغوطاً نزولية على سعره.
وأشار إلى أنه رغم هذه الضغوط، تظل العوامل الجيوسياسية دعماً رئيسياً للمعدن النفيس، حيث إن ارتفاع أسعار النفط المدفوع بالتوترات الإقليمية، يعزز جاذبية الذهب كتحوط ضد المخاطر النظامية وفقدان القوة الشرائية.
وقال: "على مدار العام الماضي، سجل الذهب مكاسب بنسبة 50 إلى 60 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس طلباً هيكلياً قوياً. ومع ذلك، لم يكن أداء الذهب خطياً؛ فرغم المخاطر الجيوسياسية، كان صعوده محدوداً بسبب عوامل الاقتصاد الكلي".
وأضاف: "إن مزيج أسعار الفائدة المرتفعة، والدولار القوي، وتوقعات السياسة النقدية التقييدية يستمر في الحد من إمكانات الصعود على المدى القصير، مما يؤدي إلى مراحل استقرار حول مستويات نفسية رئيسية".
واختتم بقوله إن المعدن الأصفر يمر بحالة من "التوازن الهش، حيث توفر المخاطر الجيوسياسية الدعم، لكن قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة يعملان كعقبات كبيرة".