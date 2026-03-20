أسعار الذهب في دبي تهبط بأكثر من 33 درهماً في يوم واحد قبل عيد الفطر

في انخفاض كبير للمعدن الأصفر، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 33 درهماً في يوم واحد يوم الخميس، حيث أدت مجموعة من الاضطرابات اللوجستية وضغوط السوق العالمية إلى إعادة تشكيل مشهد السبائك قبل يوم واحد فقط من عيد الفطر.
كان سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 584.5 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق صباح الخميس قبل أن ينخفض إلى 554.25 درهماً بحلول وقت إغلاق الأسواق في المساء. كان هذا انخفاضاً حاداً عن مستوى 609 دراهم للجرام المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطاً و 21 قيراطاً و 18 قيراطاً و 14 قيراطاً 513.25 درهماً و 492.25 درهماً و 421.75 درهماً و 329 درهماً على التوالي. يأتي هذا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي دخلت يومها العشرين، في تعطيل الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وفقاً للمحللين، هناك عدة أسباب لهذا الانخفاض الحاد. قال آرون هيل، كبير محللي السوق في FP MARKETS: “تلقى الذهب والفضة الفوريان ضربة كبيرة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.” وأضاف: “كان هذا جزئياً بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بنسبة 0.7 في المائة وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي.”
وأضاف أنه مع بقاء مضيق هرمز محاصراً، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، تمر الأسواق بفترة مضطربة.
أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد “رفع توقعات التضخم ودفع الأسواق نحو توقعات أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، مما يدعم العوائد الحقيقية ويقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب،” كما أوضح.
يتزامن توقيت انخفاض الأسعار مع اليوم الذي يسبق عيد الفطر، وهي فترة يرتفع فيها الطلب على المجوهرات تقليدياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع انخفاض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً الآن بأكثر من 50 درهماً عن ذروته في مارس، يتطلع المتسوقون إلى الفرص، على الرغم من أن العلاوات التجزئة لا تزال عاملاً.
بالنسبة للمتسوقين في اللحظات الأخيرة لعيد الفطر، توفر المستويات الحالية نقطة دخول أكثر سهولة من بداية الشهر، حتى مع أن التقلبات تشير إلى أن الأسعار قد تستمر في التذبذب في الأيام المقبلة.
“عادةً، في كل عيد يشتري زوجي مجوهرات ذهبية لابنتي ولي،” قالت مها حسين، المقيمة في دبي. “لقد علمت للتو أن هناك انخفاضًا كبيرًا. الذهب دائمًا استثمار رائع لذا أعتقد أننا سنشتري أكثر مما كنا نخطط لشرائه. هذه بالتأكيد مكاسب غير متوقعة لم نكن نتوقعها. يمكن القول إنها هدية عيد جميلة في وقت غير مؤكد بخلاف ذلك.”