أسعار الذهب في دبي تنخفض بمقدار 1.5 درهم للجرام
انخفضت أسعار الذهب في دبي بمقدار 1.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، بعد أن اقتربت الأسعار من 300 درهم للجرام يوم الثلاثاء.
وفي الإمارات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 298.0 درهماً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الأربعاء، مقارنة بإغلاق الليلة الماضية عند 299.5 درهماً للجرام. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً 276.0 درهماً و267.25 درهماً و229.0 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% ليصل إلى 2462.08 دولار للأوقية.
,قالت "رانيا جول"، المحللة البارزة في موقع "اكس اس دوت كوم" (XS.com)، إن الذهب تمكن من تعويض معظم خسائره الأسبوعية بعد المكاسب التي حققها يوم الخميس، حيث كان يتداول عند 2463 دولاراً يوم الثلاثاء بعد أن بلغ ذروته الشهرية عند 2475 دولاراً.
وأضافت جول: "على الرغم من هذا الانتعاش، فإن السعر لم يتجاوز بالكامل الصعوبات الأخيرة. فقد واجه سوق الذهب تقلبات كبيرة خلال الأسبوع الماضي".
وأضافت أنه من المحتمل أن يعزز ضخ السيولة المتوقع في الصين أسعار الذهب والعملات الرقمية الأخرى، لافتة إلى أنه عادةً ما يضخ بنك الشعب الصيني السيولة في أغسطس، كما حدث في 11 أغسطس 2020 و31 أغسطس 2021 و2022 و28 أغسطس 2023. ومع ذلك، كان نشاط السوق ضعيفاً بعد زيادة السيولة المتواضعة في يونيو. ومن المتوقع أن تؤجل الصين إجراءات ضخ السيولة حتى بعد أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ربما في 18 سبتمبر، مما قد يزيد من السيولة العالمية ويدعم أسعار الذهب.
وأشارت جول أيضاً إلى أن التطورات الجيوسياسية قد أثرت على السوق هي الأخرى.