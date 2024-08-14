أسعار الذهب في دبي تنخفض بمقدار 1.5 درهم للجرام

انخفضت أسعار الذهب في دبي بمقدار 1.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، بعد أن اقتربت الأسعار من 300 درهم للجرام يوم الثلاثاء.

وفي الإمارات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 298.0 درهماً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الأربعاء، مقارنة بإغلاق الليلة الماضية عند 299.5 درهماً للجرام. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً 276.0 درهماً و267.25 درهماً و229.0 درهماً للجرام على التوالي.