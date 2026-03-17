أسعار الذهب في دبي تكسر حاجز الـ 600 درهم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 4.5 درهم للجرام في دبي صباح يوم الثلاثاء، مع عودة المستثمرين إلى المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً بسبب المخاوف بشأن الصراع المطول في الشرق الأوسط.
أظهرت بيانات "مجموعة دبي للمجوهرات" تداول سعر الذهب عيار 24 قيراط عند 607.0 درهم للجرام صباح الثلاثاء، ارتفاعاً من 602.5 درهم للجرام عند إغلاق السوق يوم الاثنين.
كما ارتفعت الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، حيث تم تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراط بأسعار أعلى بلغت 562.0، 539.0، 462.0، و360.25 درهم للجرام على التوالي.
بلغ سعر الذهب الفوري 5,041.47 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 0.9% في تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما ارتفعت الفضة بنسبة 2% لتصل إلى 82 دولاراً للأونصة.
دخل الصراع العسكري في الشرق الأوسط الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومه الثامن عشر يوم الثلاثاء، مما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وأدى إلى انخفاض أسواق الأسهم.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، إن الأسباب الهيكلية الكامنة وراء الطلب القوي للمستثمرين على الذهب في السنوات الأخيرة لم تختفِ.
وأضاف هانسن: "لا تزال التوترات الجيوسياسية المتزايدة تدعم الطلب على الأصول التي تعد ملاذاً آمناً، في حين تظل العجوزات المالية المستمرة في العديد من الاقتصادات الكبرى - وأبرزها الولايات المتحدة - مصدر قلق طويل الأمد للمستثمرين الذين يركزون على استقرار العملة والقوة الشرائية".
وتابع: "طلب البنوك المركزية، الذي كان ركيزة أساسية لسوق الذهب على مدى السنوات العديدة الماضية، قد يهدأ نوعاً ما مع ارتفاع الأسعار. ومع زيادة حصة الذهب في إجمالي محافظ الاحتياطيات مقارنة بالأصول التقليدية مثل السندات الحكومية، قد تبطئ بعض البنوك المركزية وتيرة المشتريات. ومع ذلك، فإن الدافع الاستراتيجي الأوسع - وهو التنويع بعيداً عن العملات والمخاطر الجيوسياسية - لا يزال قائماً بقوة".
وفي ظل هذه المعطيات، حافظ "ساكسو بنك" على نظرة إيجابية لقطاع المعادن الثمينة.
واختتم هانسن قائلاً: "بينما قد تستمر التقلبات قصيرة المدى وعمليات البيع المدفوعة بالسيولة في إحداث فترات من الاستقرار السعري، فإن البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع تظل داعمة. إن استمرار التوتر الجيوسياسي، وعدم اليقين المالي، وخطر حدوث ركود تضخمي، توفر جميعها بيئة مواتية للأصول الملموسة".