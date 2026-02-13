أسعار الذهب في دبي تكسر حاجز الـ 600 درهم مع تراجع المعدن عالمياً

وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنشري فاينانشال": "قد تؤدي هذه الأخبار إلى تراجعات طفيفة لكل من الذهب والفضة من مستويات المقاومة الرئيسية. لقد عززت هذه البيانات الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قام المتداولون بتأجيل توقعات خفض سعر الفائدة القادم من شهر يونيو إلى يوليو. ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 كاملاً، تم تعديل إجمالي نمو الوظائف من 584,000 إلى 181,000 (أي بمتوسط 15,000 وظيفة فقط شهرياً)، وهو ما سيوفر حداً أدنى لأسعار كلا المعدنين".