أسعار الذهب في دبي تكسر حاجز الـ 600 درهم مع تراجع المعدن عالمياً

انخفضت أسعار الذهب إلى أقل من 600 درهم للجرام في دبي صباح الجمعة مع تراجع المعدن الأصفر إلى أقل من 5000 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 599.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الجمعة، بعد أن كان 610.75 درهماً للجرام صباح الخميس، ليخسر 11 درهماً للجرام في 24 ساعة.
وبالمثل، انخفضت الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر بما يتماشى مع اتجاه السوق، حيث تم تداول عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً عند 555.25 درهماً و532.5 درهماً و456.5 درهماً و356.0 درهماً للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,977.92 دولار للأوقية، مرتفعاً من أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع. وارتفع بنسبة واحد بالمائة عند الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.
انخفض الذهب بنحو ثلاثة بالمائة إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع يوم الخميس، متجاوزاً مستوى الدعم الرئيسي البالغ 5000 دولار للأوقية مع اشتداد ضغط البيع بعد انهيار الأسهم.
كما ينتظر المستثمرون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة للحصول على توجيهات بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد بيانات الوظائف القوية التي قللت من توقعات خفض أسعار الفائدة.
وأظهر التقرير الأمريكي يوم الخميس، والذي كان مفاجأة إيجابية للأسواق، إضافة 130,000 وظيفة في يناير مقابل توقعات بـ 70,000 وظيفة.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنشري فاينانشال": "قد تؤدي هذه الأخبار إلى تراجعات طفيفة لكل من الذهب والفضة من مستويات المقاومة الرئيسية. لقد عززت هذه البيانات الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قام المتداولون بتأجيل توقعات خفض سعر الفائدة القادم من شهر يونيو إلى يوليو. ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 كاملاً، تم تعديل إجمالي نمو الوظائف من 584,000 إلى 181,000 (أي بمتوسط 15,000 وظيفة فقط شهرياً)، وهو ما سيوفر حداً أدنى لأسعار كلا المعدنين".