أسعار الذهب في دبي تقفز مع اشتعال التوترات الجيوسياسية

إن استجابة الذهب الأكثر مباشرة وثباتاً للتوترات الأمريكية الإيرانية تكمن في دوره كملاذ آمن؛ فعندما تخشى الأسواق نشوب حرب، يميل المستثمرون إلى الهروب من الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والتوجه نحو الذهب، مما يدفع الأسعار للارتفاع. وقد ظهر هذا النمط بوضوح مؤخراً حيث تم تداول الذهب بمستويات أعلى بكثير من 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدفوعاً جزئياً بالمخاوف الجيوسياسية المتصاعدة بشأن الولايات المتحدة وإيران. وحتى العناوين الإخبارية المتعلقة بتعثر المحادثات أو العمل العسكري المحتمل ساهمت في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر كمخزن للقيمة وسط حالة عدم اليقين.