أسعار الذهب في دبي تسجل مستوى قياسياً جديداً

"لقد حدثت اللحظة التي انتظرها المشاركون طيلة العام أخيراً يوم الأربعاء، عندما قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في هذه الدورة، بطريقة عشوائية، حيث خفضت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.75-5.00%. وكان هذا الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مخالفاً لتوقعاتي الخاصة، وللتوقعات الإجماعية، وإن كان متوافقاً إلى حد كبير مع تسعير السوق"، كما قال براون.