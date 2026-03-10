أسعار الذهب في دبي تستعيد عافيتها بصعود يتجاوز 7 دراهم للجرام

تعافت أسعار الذهب في دبي صباح يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بأكثر من 7 دراهم للجرام في التعاملات المبكرة.
ووفقاً لبيانات "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات"، تم تداول سعر جرام الذهب عيار 24 عند 623.0 درهماً صباح الثلاثاء، ارتفاعاً من 615.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. وكان السعر قد انخفض بنحو 10 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق صباح الاثنين.
وفيما يتعلق بالأنواع الأخرى من المعدن النفيس، تم تداول عيارات 22، و21، و18، و14 عند 576.75 درهماً، و553.0 درهماً، و474.0 درهماً، و369.75 درهماً للجرام على التوالي.
أما الذهب الفوري، فقد تم تداوله بسعر أعلى عند 5170.5 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 1.47 في المائة، وذلك بسبب ضعف الدولار وتراجع المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة. كما تم تداول الفضة بنسبة ارتفاع تجاوزت خمسة في المائة لتصل إلى 88.62 دولاراً للأونصة.
قال توني سيج، الرئيس التنفيذي لشركة "كريتيكال ميتالز" (Critical Metals)، إن الاضطرابات في الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، مما أعاد إشعال المخاوف من ضغوط تضخمية عالمية متجددة.
وأضاف قائلاً: "أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة على توقعات السياسة النقدية وقللت من توقعات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وهذا الأخير قد يستمر في التأثير سلباً على الذهب، مما يحد من إمكانات صعوده".
ومع ذلك، أضاف سيج أن التوترات الجيوسياسية لا تزال توفر دعماً هيكلياً، قائلاً: "تحافظ التوترات المستمرة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط على علاوة مخاطر مرتفعة. كما لا يزال الطلب المؤسسي مرناً، كما يتضح من استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية".
وبالنظر إلى المستقبل، يرى سيج أن الأسواق ستراقب عن كثب بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك إصدارات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).
واختتم قائلاً: "قد تثبت هذه المؤشرات أنها حاسمة في تشكيل توقعات السياسة النقدية ومسار الذهب على المدى القريب".