أسعار الذهب في دبي تتماسك قرب مستويات قياسية

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في دبي صباح الأربعاء، لكنها لا تزال تُتداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الأربعاء، كان سعر الذهب عيار 24 قيراطًا عند 537.75 درهم - بانخفاض قدره 0.75 درهم لكل جرام - بينما انخفض الذهب عيار 22 قيراطًا بمقدار 0.50 درهم إلى 498.0 درهم.
أما بالنسبة للأنواع الأخرى من المعدن النفيس، فقد جرى تداول عيارات 21 و18 و14 قيراطاً عند 477.5 درهماً، و409.25 درهماً، و319.25 درهماً للغرام على التوالي.
تدفع الأسعار المرتفعة المتسوقين والمستثمرين في الإمارات إلى شراء المزيد من العملات والسبائك الذهبية، توقعاً لارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ومع ذلك، فقد خفضوا مشترياتهم من المجوهرات وتحولوا إلى الحلي الأصغر حجماً والخفيفة الوزن بسبب القدرة الشرائية.
وعالمياً، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى 4,453.37 دولاراً للأونصة.
اتجهت أسعار الذهب في دبي نحو الارتفاع خلال اليومين الماضيين بسبب الأزمة الجيوسياسية في الأمريكتين بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا واعتقلت رئيسها. ولكن مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول أخرى، فإن هذا قد يدعم أسعار الذهب بشكل أكبر.
قالت إيبيك أوزكاردشكايا، وكبيرة المحللين في "سويس كوت": "هناك مخاوف من أن الطموحات الأمريكية لن تتوقف عند فنزويلا. ترامب يتطلع أيضاً إلى منطقة غرينلاند التابعة للدنمارك، على سبيل المثال، لموقعها الاستراتيجي وإمكانية الوصول إلى المعادن الحيوية. لا شك أن الانتقال إلى غرينلاند والسيطرة عليها سيكون له وقع دراماتيكي على النظام العالمي — وسيكون ذلك إيذاناً بنهاية حلف الناتو كما نعرفه وبداية حقبة جديدة وأكثر قتامة للجيوسياسة العالمية. ورغم أن هذا السيناريو لا يزال متطرفاً، إلا أنه لم يعد من الممكن استبعاده تماماً".