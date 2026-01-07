أسعار الذهب في دبي تتماسك قرب مستويات قياسية

قالت إيبيك أوزكاردشكايا، وكبيرة المحللين في "سويس كوت": "هناك مخاوف من أن الطموحات الأمريكية لن تتوقف عند فنزويلا. ترامب يتطلع أيضاً إلى منطقة غرينلاند التابعة للدنمارك، على سبيل المثال، لموقعها الاستراتيجي وإمكانية الوصول إلى المعادن الحيوية. لا شك أن الانتقال إلى غرينلاند والسيطرة عليها سيكون له وقع دراماتيكي على النظام العالمي — وسيكون ذلك إيذاناً بنهاية حلف الناتو كما نعرفه وبداية حقبة جديدة وأكثر قتامة للجيوسياسة العالمية. ورغم أن هذا السيناريو لا يزال متطرفاً، إلا أنه لم يعد من الممكن استبعاده تماماً".