أسعار الذهب في دبي تتراجع بعد وصولها لأعلى مستوياتها
انخفضت أسعار الذهب بشكل أكبر في افتتاح الأسواق في دبي اليوم الأربعاء، مما يعكس الانخفاض العالمي في الأسعار مع ترقب المستثمرين للتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.
وفي الساعة 9 صباحاً، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 311 درهماً للجرام، بانخفاض قدره 0.75 درهماً عن إغلاق الليلة الماضية. وبالنسبة للعيارات الأخرى، بلغ سعر عيار 22 قيراطاً 288 درهماً للجرام، وعيار 21 قيراطاً 278.75 درهماً للجرام، وعيار 18 قيراطاً 239 درهماً للجرام.
يأتي هذا التراجع بعد وصول الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الاثنين، حيث بلغ سعر عيار 24 قيراطاً 313.5 درهماً للجرام، ليشهد الذهب اليوم الثاني على التوالي من الانخفاض، مسجلاً تراجعاً إجمالياً قدره 2.5 درهم منذ ذلك الحين.
عالمياً، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2568.49 دولاراً للأوقية، بتراجع بنسبة 0.21% في الساعة 9.10 صباحاً.
وقال "مارك بوسارد" رئيس إدارة المخاطر لدى "إيه بي إم كابيتال" (APM Capital) أن أسعار الذهب وصلت إلى مستويات قياسية يوم الاثنين بسبب ضعف الدولار وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير، مما عزز مكانة الذهب غير المدر للعوائد.
وقال "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث لدى "بيبرستون"، أن الأسعار استقرت عند مستويات قياسية، لكن أولئك الذين يتوقعون تجاوز سعر 2600 دولار بحاجة إلى رسالة تحفز على شراء الذهب بشكل أكبر، وليس من الواضح تماماً ماذا ستكون تلك الرسالة.
وأوضح "ويستون": "من ناحية أخرى، يمكن القول إن خفض 50 نقطة أساس مصحوب برسالة تبعث على القلق حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة لمدة سنتين، مما سيدعم أسعار الذهب. ومع ذلك، كما رأينا سابقاً، إذا هبطت الأسهم، حتى إذا كانت العوامل الأساسية داعمة لارتفاع أسعار الذهب، يمكن أن يتأثر الذهب في ظل عمليات التصفية في الأصول الخطرة. من ناحية أخرى، لست مقتنعاً بأن خفض 25 نقطة أساس سيضر سوق الذهب بشكل كبير، وهذا يعتمد على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى استعداده لاتخاذ إجراءات أكبر في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر إذا كانت البيانات تدعم ذلك، ومع ذلك قد نرى ارتفاع الأسهم، حيث ستؤدي زيادة الإقبال على المخاطرة إلى ضرب الدولار الأمريكي".