أسعار الذهب في دبي تتراجع بعد وصولها لأعلى مستوياتها

وأوضح "ويستون": "من ناحية أخرى، يمكن القول إن خفض 50 نقطة أساس مصحوب برسالة تبعث على القلق حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة لمدة سنتين، مما سيدعم أسعار الذهب. ومع ذلك، كما رأينا سابقاً، إذا هبطت الأسهم، حتى إذا كانت العوامل الأساسية داعمة لارتفاع أسعار الذهب، يمكن أن يتأثر الذهب في ظل عمليات التصفية في الأصول الخطرة. من ناحية أخرى، لست مقتنعاً بأن خفض 25 نقطة أساس سيضر سوق الذهب بشكل كبير، وهذا يعتمد على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى استعداده لاتخاذ إجراءات أكبر في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر إذا كانت البيانات تدعم ذلك، ومع ذلك قد نرى ارتفاع الأسهم، حيث ستؤدي زيادة الإقبال على المخاطرة إلى ضرب الدولار الأمريكي".