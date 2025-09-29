أسعار الذهب في دبي تتجه نحو 500 درهم للجرام

خلال الأسبوع الماضي ، ظلّ سوق الذهب تحت سيطرة المتفائلين، حيث تجاوزت الأسعار بنجاح مستوى 3800 دولار أمريكي اليوم، مسجلةً بذلك مستوى قياسيًا جديدًا. وقد دعمت التوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا الأصل غير المُدرّ للعائد، في حين وفّرت سياسات التعريفات الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتوترات الجيوسياسية، ومخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتملة، استمرارًا في شراء الملاذ الآمن. وأضاف وو: "علاوة على ذلك، كانت مشاركة متداولي الزخم واستمرار التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب من العوامل الرئيسية التي دعمت الارتفاع المطرد في الأسعار".