أسعار الذهب في دبي تتجه نحو 500 درهم للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في دبي إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين، حيث تجاوز المعدن النفيس 3800 دولار للأوقية عالميا مع بداية الأسبوع.
في الإمارات، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 458.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 424.25 درهمًا إماراتيًا للغرام. ومن بين الأنواع الأخرى، تم تداول الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا بسعر 407 دراهم و348.75 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي.
ارتفعت أسعار الذهب نتيجةً لعدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. إذا استمر هذا الوضع، فسيدفع الذهب إلى مستويات أعلى، وقد يصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 500 درهم للغرام. ويشعر المستثمرون بالتفاؤل حيال مستقبل الذهب نظرًا لمرونته، ويتوقعون أن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار في عام 2026.
بلغ سعر الذهب الفوري 3,810.53 دولارًا للأوقية، بارتفاع نسبته 1.5% ظهر يوم الاثنين. وكان قد وصل إلى 3,819 دولارًا للأوقية في وقت سابق من اليوم.
وقال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، إن الذهب اخترق مستوى 3800 دولار للأوقية إلى مستوى قياسي جديد مع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومخاطر إغلاق الحكومة الأميركية والتوترات الجيوسياسية التي تدفع الطلب على الملاذ الآمن، مع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة التي تغذي المكاسب المستمرة.
خلال الأسبوع الماضي ، ظلّ سوق الذهب تحت سيطرة المتفائلين، حيث تجاوزت الأسعار بنجاح مستوى 3800 دولار أمريكي اليوم، مسجلةً بذلك مستوى قياسيًا جديدًا. وقد دعمت التوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا الأصل غير المُدرّ للعائد، في حين وفّرت سياسات التعريفات الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتوترات الجيوسياسية، ومخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتملة، استمرارًا في شراء الملاذ الآمن. وأضاف وو: "علاوة على ذلك، كانت مشاركة متداولي الزخم واستمرار التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب من العوامل الرئيسية التي دعمت الارتفاع المطرد في الأسعار".
علاوة على ذلك، سوف يراقب المتداولون عن كثب تطورات السياسة المالية الأميركية وبيانات التوظيف، بما في ذلك تقرير الرواتب غير الزراعية، هذا الأسبوع لمعرفة الخطوة التالية للذهب.
قال محلل الأبحاث في بيبرستون : " إن قدرة الذهب على الإغلاق فوق 3800 دولار أمرٌ بالغ الأهمية. فالحفاظ على هذا المستوى سيجعل الوصول إلى 3900 دولار، وبعض التوقعات المؤسسية بـ 4000 دولار هذا العام، أكثر قابليةً للتحقيق. إذا تراجعت الأسعار عن 3800 دولار، فقد يظهر دعمٌ حول 3700 دولار، مع احتمال وصول مستوى الدعم التالي إلى 3630 دولار في حال فشل ذلك".
وبالنظر إلى المستقبل، قالت إن مرونة الذهب في الشراء عند انخفاض الأسعار قد تأكدت. وأضافت: "على الرغم من التراجع الطفيف في منتصف الأسبوع، سارع المتفائلون إلى الشراء عند مستوى 3700 دولار، مما ساعد على إغلاق الأسبوع بارتفاع يزيد عن 2%، محافظين على اتجاه صعودي ثابت. يوم الاثنين، ارتفعت الأسعار متجاوزةً 3800 دولار خلال التداولات اليومية، مع سعي المتفائلين بنشاط نحو تحقيق مكاسب جديدة".
قالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، إن حالة عدم اليقين تُسهم في وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة. وأضافت: "افتتح المعدن الأصفر الأسبوع متجاوزًا 3800 دولار للأونصة، بينما تواصل الفضة ارتفاعها الهائل مع تجنب المستثمرين الدولار والديون الأمريكية. إن ارتفاع أسعار المعادن النفيسة ليس مجرد عملية تخصيص قصيرة الأجل؛ فالمستثمرون المتتبعون للاتجاهات يسيطرون على السوق، والاتجاه إيجابي للغاية".
وأضافت أوزكارديسكايا أن الصورة الأوسع لم تتغير، إذ لا تزال مخاطر الرسوم الجمركية قائمة، وتؤثر سلبًا على آفاق النمو العالمي، وتضر بالتجارة العالمية، وستؤدي إلى تعديل سلاسل التوريد وعالم أكثر انقسامًا. وأضافت: "لكن تأثيرها المباشر على السوق قد ضعف".