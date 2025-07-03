أسعار الذهب في دبي تتجاوز 400 درهم مع عروض تعويضية للمشترين

ارتفعت أسعار الذهب في دبي، صباح اليوم الخميس، بأكثر من درهم واحد للجرام، لتستقر الأسعار فوق 400 درهم للجرام.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 403.75 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، ارتفاعاً من 402.5 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الأربعاء.

ومن بين المتغيرات الأخرى، افتتحت عيارات 22 و21 و18 على ارتفاع عند 374 و358.25 و307.25 درهم. لكل جرام، على التوالي.

عالميا، تم تداول الذهب عند 3,353.78 دولار للأوقية، بزيادة 0.15 بالمئة.

لا تبشر أسعار الذهب المرتفعة بالخير بالنسبة لسكان الإمارات الذين يخططون لشراء المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة قبل سفرهم خلال العطلة الصيفية، لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلباً على خطط إنفاقهم.

قال تجار المجوهرات الذهبية في دبي إن المتسوقين الأذكياء يمكنهم الاستفادة من الصفقات والعروض الجيدة، مثل رسوم التصنيع المخفضة التي يعلن عنها تجار التجزئة للتعويض عن تأثير الأسعار المرتفعة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون، إنه على الرغم من مواجهة بعض ضغوط البيع في نهاية الأسبوع الماضي، والذي شهد نهاية المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضي دون متوسطه المتحرك في 50 يومًا للمرة الأولى منذ يناير، فقد بدأ السبائك في العثور على بريقها مرة أخرى، واستعادة ليس فقط هذا المستوى، ولكن أيضًا علامة 3300 دولار للأوقية.

وأشار إلى أن "هذه المكاسب جاءت في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد التجاري قبل الموعد النهائي في الأسبوع المقبل لانقضاء فترة التوقف عن فرض رسوم "يوم التحرير"".

قال براون: "إن الأمر الأكثر أهمية، وإن كان لا يزال على الصعيد السياسي، هو استمرار هجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، ليس فقط على رئيسه جيروم باول، بل على مجلس المحافظين بأكمله، مع إشارة ترامب أيضًا إلى أن اختياره لرئاسة المجلس القادمة سيكون لشخص يرغب في خفض أسعار الفائدة. هذا التآكل المستمر لاستقلالية السياسة النقدية يُغذي استمرار تدفقات الاستثمار من الدولار الأمريكي، وما يتبعها من تدفقات إلى الذهب، حيث يسعى مُخصصو الاحتياطي إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بشكل متزايد".