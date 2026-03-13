أسعار الذهب تواصل التراجع في دبي مع كسر حاجز الـ 5,100 دولار للأونصة

ومع ذلك، لا تزال الخلفية الجيوسياسية توفر بعض الدعم لسوق الذهب. فالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما الصراع بين إيران والقوى الغربية، تستمر في توليد موجات من النفور من المخاطرة في الأسواق المالية. وفي مثل هذه البيئات، يحافظ الذهب على دوره التقليدي كملاذ آمن، مما يساعد في الحد من حدوث انخفاضات أعمق في الأسعار.