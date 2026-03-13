أسعار الذهب تواصل التراجع في دبي مع كسر حاجز الـ 5,100 دولار للأونصة

واصلت أسعار الذهب اتجاهها النزولي في دبي يوم الجمعة، حيث انخفضت بأكثر من درهمين للجرام الواحد في تداولات الصباح الباكر.
ويتجه المعدن الثمين نحو الانخفاض بسبب قوة الدولار وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيراط 615.0 درهماً يوم الجمعة، انخفاضاً من 617.5 درهماً عند إغلاق السوق يوم الخميس. ومن بين الأنواع الأخرى للمعدن الثمين، تراجعت أسعار عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً إلى 569.5 درهماً، و546.0 درهماً، و468.0 درهماً، و365.0 درهماً للجرام على التوالي.
وتم تداول الذهب في المعاملات الفورية دون مستوى 5,100 دولار، وتحديداً عند 5,091.52 دولار للأونصة، بانخفاض قدره نصف في المئة.
وقال أنطونيو دي جياكومو، كبير محللي السوق في موقع "xs.com"، إن المعادن الثمينة تعرضت لضغوط ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتقليص التوقعات لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويميل المزيج المكون من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى الضغط على المعدن الثمين، حيث يزيد من جاذبية الأصول التي تدر عوائد مقارنة بتلك التي لا تدفع فوائد.
وأضاف: "في الجلسات الأخيرة، عدّل السوق توقعاته بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. أدت مخاوف التضخم المستمرة ومرونة بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية إلى قيام المستثمرين بإعادة تقييم سرعة وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مما عزز الدولار وقلل الشهية للذهب على المدى القصير".
كما كان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملاً مهماً؛ فعندما ترتفع العوائد، تزداد تكلفة حيازة الذهب، حيث يجد المستثمرون العوائد في أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية.
وأشار أنطونيو إلى أن "هذه الديناميكية ساهمت في الضغط النزولي على المعدن، خاصة بعد أن وصل الذهب مؤخراً إلى مستويات قياسية مدفوعاً بحالة عدم اليقين العالمي".
ومع ذلك، لا تزال الخلفية الجيوسياسية توفر بعض الدعم لسوق الذهب. فالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما الصراع بين إيران والقوى الغربية، تستمر في توليد موجات من النفور من المخاطرة في الأسواق المالية. وفي مثل هذه البيئات، يحافظ الذهب على دوره التقليدي كملاذ آمن، مما يساعد في الحد من حدوث انخفاضات أعمق في الأسعار.
كما أصبح ارتفاع أسعار النفط عاملاً ذا صلة بالأسواق العالمية، حيث أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة ومخاطر الإمدادات في المنطقة إلى دفع أسعار الخام للارتفاع، مما أدى بدوره إلى تأجيج مخاوف التضخم العالمي. وقد يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى ضغوط تضخمية أقوى، مما يعقد قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية.