أسعار الذهب تنخفض 3 دراهم من ذروتها الأسبوعية

تُقدّر الأسواق الآن تمامًا احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع احتمال ضئيل لخفضه بمقدار 50 نقطة أساس. وقد عززت سلسلة مؤشرات سوق العمل المخيبة للآمال التوقعات بتخفيضات متعددة حتى نهاية العام، مما زاد من جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد. وسيتجه المستثمرون إلى بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتأكيد التوقعات الحذرة، وفقًا لدانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال.