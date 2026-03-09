أسعار الذهب تنخفض 10 دراهم للجرام في دبي مع ارتفاع الدولار الأمريكي

“إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فمن المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الناتجة في التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية المحتملة، إلى دفع أسعار الذهب للارتفاع في نهاية المطاف. وتشير المحركات الهيكلية طويلة الأجل، بما في ذلك استمرار تنويع البنوك المركزية و‘تجارة التدهور’ المستمرة، إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تكون بمثابة أرضية قبل المرحلة الرئيسية التالية من الارتفاع نحو نطاق 5,500-6,000 دولار،” أضاف.