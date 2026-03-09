أسعار الذهب تنخفض 10 دراهم للجرام في دبي مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب 10 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي صباح الاثنين، حيث تراجع المعدن الثمين إلى ما دون 5,100 دولار للأوقية عالمياً بسبب قوة الدولار وتضاؤل آمال خفض أسعار الفائدة.
وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 613.25 درهماً للجرام يوم الاثنين، بانخفاض عن 623.25 درهماً للجرام خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن بين الأنواع الأخرى للمعدن الثمين، تم تداول عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً عند 567.75 درهماً و544.50 درهماً و466.75 درهماً و364.00 درهماً للجرام على التوالي.
كان الذهب الفوري يتداول عند 5,099.14 دولار للأوقية، بانخفاض 1.41 بالمائة اعتباراً من الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات.
خسرت الفضة 1.61 بالمائة لتصل إلى 83.2 دولار للأوقية.
صرح مهند ياقوت، كبير محللي السوق في Scope Markets، بأن أسعار الذهب تتنقل حالياً في بيئة معقدة تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وقوة الدولار الأمريكي.
“بينما أدى الصراع المتصاعد الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بشكل طبيعي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، إلا أن التأثير على الذهب قد خفف من حدته الارتفاع المتزامن للدولار الأمريكي. يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن السيولة في الدولار، وقوة هذه العملة تفوق حالياً الضغط التصاعدي من تدفقات الملاذات الآمنة، مما يحافظ على استقرار أسعار الذهب نسبياً ويمنع اختراقاً جامحاً فوق المستويات المرتفعة الأخيرة،” قال.
على الرغم من هذا التماسك قصير الأجل، يتوقع ياقوت أن يظل التوقعات للذهب صعودية بشكل قاطع إذا استمر الصراع، على حد قوله.
“إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فمن المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الناتجة في التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية المحتملة، إلى دفع أسعار الذهب للارتفاع في نهاية المطاف. وتشير المحركات الهيكلية طويلة الأجل، بما في ذلك استمرار تنويع البنوك المركزية و‘تجارة التدهور’ المستمرة، إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تكون بمثابة أرضية قبل المرحلة الرئيسية التالية من الارتفاع نحو نطاق 5,500-6,000 دولار،” أضاف.