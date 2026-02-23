أسعار الذهب تقفز 6.5 درهم في أسواق دبي

ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 6.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الاثنين.

وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، كان الذهب عيار 24 قيراط يتداول بسعر 621.75 درهم للجرام في الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات يوم الاثنين، بزيادة 6.5 درهم للجرام عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وبالمثل، كانت أسعار الذهب للعيارات الأخرى – 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط، و 14 قيراط – تتداول بأسعار أعلى عند 575.75 درهم، 552.0 درهم، 473.0 درهم، و 369.0 درهم للجرام على التوالي.

كان الذهب الفوري يتداول عند 5,155.56 دولار للأوقية، بزيادة تقارب واحد بالمائة بسبب انخفاض الدولار وحكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 87.23 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين صباح الاثنين.

يوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز سلطته في فرض مجموعة من التعريفات الجمركية التي قلبت التجارة العالمية رأسًا على عقب، مما أدى إلى حظر أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية.