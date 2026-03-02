أسعار الذهب تقفز في دبي مع اشتعال التوترات الإقليمية

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 9 دراهم للجرام الواحد في دبي صباح يوم الإثنين، حيث تفاعلت الأسواق مع الصراع الإقليمي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب يوم السبت.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتم تداوله بسعر 645.25 درهمًا للجرام عند افتتاح السوق صباح الاثنين، مرتفعًا من 636.0 درهمًا للجرام عند الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبالمثل، تم تداول عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا بأسعار أعلى بلغت 597.5 درهمًا و 573.0 درهمًا و 491.0 درهمًا و 383.0 درهمًا للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 5,353.8 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنسبة 1.43 بالمائة في الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت الإمارات.
تم تداول الفضة عند 344.13 درهمًا للأوقية عند افتتاح السوق، متخلية عن بعض المكاسب السابقة.
كان من المتوقع أن تفتح المعادن الثمينة على ارتفاع يوم الاثنين مع اندفاع المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب الصراع العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
الذهب، وهو أصل تقليدي آمن، سجل بالفعل مستويات قياسية متتالية هذا العام بسبب تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي
من جانبه قال روس نورمان، محلل مستقل، لرويترز “الذهب ربما يكون أفضل مقياس ليعكس حالة عدم اليقين العالمية، ولنخلط الاستعارات، فإن الزئبق يرتفع. يجب أن نتوقع أن يتم إعادة تسعير الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع دخولنا حقبة جديدة تمامًا من عدم اليقين الجيوسياسي،”.
وقالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في xs.com، إنه على المدى القصير، يجب أن يظل الذهب مدعومًا جيدًا طالما ظل المشهد السياسي غير واضح، مع إمكانية اختبار مستويات قياسية جديدة إذا تطورت التوترات إلى وضع مطول.
وأضافت الأهم من ذلك، لا يمكن النظر إلى هذه الحركة التصاعدية بمعزل عن اعتبارات السياسة النقدية؛ فأي ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة قد يعقد قرارات خفض أسعار الفائدة، مما يوفر دعمًا هيكليًا إضافيًا للذهب .