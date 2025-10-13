أسعار الذهب تقترب من 500 درهم للجرام في دبي

وقال إن "المحفز الرئيسي" هو التوقعات المتزايدة بتيسير نقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. "على الرغم من بقاء التضخم أعلى قليلاً، ولكن مع ظهور علامات على تباطؤ اقتصادي، خاصة مع بيانات سوق العمل الأخيرة، فإن الأسواق تتوقع بشكل متزايد تحولًا نحو خفض أسعار الفائدة. إن احتمالية انخفاض أسعار الفائدة تجعل الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب أكثر جاذبية. ويُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين المحيطة بخطر إغلاق حكومي أمريكي مطول، مما يستمر في تقويض الثقة في الاستقرار المالي ويزيد من تغذية طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن".