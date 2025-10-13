أسعار الذهب تقترب من 500 درهم للجرام في دبي

تسارع ارتفاع أسعار الذهب في دبي هذا الأسبوع حيث ترتفع الأسعار كل ساعة، لتصل إلى أقل من 10 دراهم بقليل من 500 درهم للجرام.
قفز عيار 24 قيراط من المعدن الثمين اليوم بمقدار 9 دراهم ليصل إلى 493.25 درهم للجرام مساء الاثنين، بينما ارتفع عيار 22 قيراط بمقدار 8.5 درهم ليصل إلى 456.75 درهم للجرام. ومن بين العيارات الأخرى، ارتفع عيار 21 قيراط و 18 قيراط إلى 438 درهم و 375.5 درهم للجرام، على التوالي.
إذا استمر هذا الاتجاه الصعودي غدًا، فستتجاوز الأسعار في دبي 500 درهم للجرام لأول مرة على الإطلاق.
كان سعر الذهب الفوري يقل قليلاً عن 4,100 دولار للأونصة مساء الاثنين، حيث تم تداوله عند 4,097.5 دولار للأونصة في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وسط التوترات التجارية والجيوسياسية حول العالم، رفع بنك أوف أمريكا يوم الاثنين توقعاته للذهب إلى 5,000 دولار للأونصة والفضة إلى 65 دولارًا للأونصة.
وقال البنك الأمريكي في أحدث مذكرة له: "ينبغي أن يظل إطار السياسة غير التقليدي للبيت الأبيض داعمًا للذهب بالنظر إلى العجز المالي، وارتفاع الديون، ونية تقليل العجز في الحساب الجاري/تدفقات رأس المال، جنبًا إلى جنب مع الدفع لخفض أسعار الفائدة مع وصول التضخم إلى حوالي ثلاثة في المائة".
وقال مهند ياقوت، كبير محللي الأسواق في "سكوب ماركتس" (Scope Markets): "وصلت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، متجاوزة عتبة الـ 4,000 دولار، وهو ارتفاع كبير عن مستويات قريبة من 2,620 دولار، حيث بدأ التداول هذا العام، أي ما يزيد قليلاً عن 54 في المائة من المكاسب منذ بداية العام. وفي حين أن تعليقات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة حول إعادة فرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات الصينية قد عززت بلا شك المخاوف الجيوسياسية وعززت تدفقات الملاذ الآمن، فإن الارتفاع المستمر في الذهب مدفوع بتحولات اقتصادية كلية أعمق".
وقال إن "المحفز الرئيسي" هو التوقعات المتزايدة بتيسير نقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. "على الرغم من بقاء التضخم أعلى قليلاً، ولكن مع ظهور علامات على تباطؤ اقتصادي، خاصة مع بيانات سوق العمل الأخيرة، فإن الأسواق تتوقع بشكل متزايد تحولًا نحو خفض أسعار الفائدة. إن احتمالية انخفاض أسعار الفائدة تجعل الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب أكثر جاذبية. ويُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين المحيطة بخطر إغلاق حكومي أمريكي مطول، مما يستمر في تقويض الثقة في الاستقرار المالي ويزيد من تغذية طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن".
وفي الوقت نفسه، أضاف ياكوت أن التحرك العالمي نحو التخلي عن الدولار يتسارع. "تعمل البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، على زيادة احتياطياتها من الذهب في محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. لقد شهدنا صافي مشتريات إيجابية من قبل البنوك المركزية في 27 من الأشهر الـ 28 الماضية. لقد وفر هذا الطلب المستدام من القطاع الرسمي أساسًا قويًا لصعود الذهب".
علاوة على ذلك، كشف أن المخاوف بشأن تخفيض قيمة العملات تبرز مرة أخرى.
"مع ارتفاع الدين السيادي إلى مستويات عالية واستمرار العجز المالي في الاقتصادات الكبرى، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الذهب كتحوط ضد التضخم طويل الأجل وتآكل قيمة العملة الورقية. لقد شكلت جميع العوامل المذكورة أعلاه نظرة مستقبلية أوسع تدعم المزيد من الارتفاع للذهب، حيث كانت تعليقات ترامب بمثابة مجرد تتويج لهذا التطور"، على حد قوله.