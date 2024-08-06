أسعار الذهب تعود للارتفاع في الإمارات بعد انخفاض ملموس
انتعشت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة صباح يوم الثلاثاء بعد أن خسرت 7 دراهم للجرام مساء الاثنين بسبب مخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق.
ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول عيار 24 قيراط من المعدن الأصفر بسعر 2 درهم للجرام، مرتفعاً عند 291.75 درهم صباح الثلاثاء مقارنة بإغلاق الليلة الماضية عند 289.75 درهم للجرام. وخسر أمس 7 دراهم للجرام مع تراجع الأسهم في جميع أنحاء العالم بسبب مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم.
ومن بين المتغيرات الأخرى للمعدن الأصفر، تم تداول عيارات 22 و21 و18 قيراطاً بسعر 270.0 درهماً و261.5 درهماً و224.0 درهماً للجرام على التوالي.
على الصعيد العالمي، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2410.54 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة في الساعة 9.20 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقالت شركة ADBC للأبحاث في مذكرة إن تزايد المخاوف من الركود، بعد صدور بيانات سوق العمل الضعيفة لشهر يوليو يوم الجمعة، غذت معنويات العزوف عن المخاطرة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسواق السندات.
"كانت قراءة مؤشر حالة الاقتصاد الاميركي NFP لشهر يوليو ضعيفة على جميع الجبهات، على الرغم من أن تأثير "إعصار بيريل" زاد من الغموض. ستحتاج بيانات العمل القادمة والبيانات الأوسع نطاقًا إلى مراقبة عن كثب بحثاً عن مخاطر الهبوط، لا سيما بعد تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التفويض المزدوج والمخاوف بشأن المخاطر السلبية على سوق العمل التي تم الإفصاح عنها خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي. إن استمرار إصدار بيانات العمالة والنشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونحن نرى بالفعل خطر خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2024 بعد إصدار بيانات العمالة في يوليو، من 50 نقطة أساس في وقت سابق.
أشارت الدراسة إلى أن الإشارات السلمية من باول خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تضع العبء على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، الذي من المقرر صدوره الأسبوع المقبل، لتقديم مزيد من الأدلة على ازدياد تخفيض التضخم.