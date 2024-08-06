أسعار الذهب تعود للارتفاع في الإمارات بعد انخفاض ملموس

"كانت قراءة مؤشر حالة الاقتصاد الاميركي NFP لشهر يوليو ضعيفة على جميع الجبهات، على الرغم من أن تأثير "إعصار بيريل" زاد من الغموض. ستحتاج بيانات العمل القادمة والبيانات الأوسع نطاقًا إلى مراقبة عن كثب بحثاً عن مخاطر الهبوط، لا سيما بعد تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التفويض المزدوج والمخاوف بشأن المخاطر السلبية على سوق العمل التي تم الإفصاح عنها خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي. إن استمرار إصدار بيانات العمالة والنشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونحن نرى بالفعل خطر خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2024 بعد إصدار بيانات العمالة في يوليو، من 50 نقطة أساس في وقت سابق.