أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها

أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 426.0 درهمًا إماراتيًا للغرام، مرتفعًا من 424.25 درهمًا إماراتيًا للغرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. وسجّل اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي.