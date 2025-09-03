أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها

واصل الذهب ارتفاعه حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الأربعاء.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 426.0 درهمًا إماراتيًا للغرام، مرتفعًا من 424.25 درهمًا إماراتيًا للغرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. وسجّل اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي.
ومن بين المتغيرات الأخرى للمعدن الأصفر، ارتفع سعر الذهب عيار 22 إلى 394.5 درهم، وعيار 21 إلى 378.25 درهم، وعيار 18 إلى 324.25 درهم للجرام.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3533.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 0.15 بالمئة بحلول الساعة 9.30 صباحا بتوقيت الإمارات، مدفوعا بتوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وفي حال استمرار الاتجاه الصعودي وعدم وجود جني أرباح، فمن المتوقع أن يتجاوز سعر 22 ألفًا قريبًا 400 درهم للجرام أيضًا.
وقال لينه تران، المحلل السوقي لدى XS.com ، إن الذهب يشهد ارتفاعا مثيرا للإعجاب، بدعم من مجموعة من العوامل الاقتصادية الكلية وتدفقات رأس المال.
وأضاف "بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة، واصل المعدن النفيس جذب المستثمرين بفضل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتحول قريبا نحو التيسير النقدي، وانخفاض العائدات الحقيقية، وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي".
ويظل الذهب يحظى بدعم من مشتريات البنوك المركزية المستدامة أيضًا.
وأضاف أن "العديد من الدول تزيد احتياطياتها من الذهب لتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب على الذهب المادي في آسيا - وخاصةً من الصين والهند - حجر الزاوية للدعم طويل الأجل".