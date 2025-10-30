أسعار الذهب تستقر في دبي وعيار 24 يرتفع إلى 479 درهماً

وأضاف أنه من المبكر تحديد ما إذا كان التصحيح قد انتهى أم سيستمر، لكنه توقع أن تعود أسعار الذهب للارتفاع مجدداً. وقال: "وجهة نظري أننا سنتجه في نهاية المطاف إلى مستويات أعلى. الوصول إلى 5000 دولار ليس أمراً بعيد المنال، لكني أرى أن هذه ستكون قصة عام 2026. ربما شهدنا الذروة هذا العام بينما ندخل فترة من التماسك في السوق."