أسعار الذهب تستقر في دبي وعيار 24 يرتفع إلى 479 درهماً

بعد يوم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ثاني خفض متتالٍ لسعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بهدف التحوط ضد تزايد المخاطر في سوق العمل، واصلت أسعار الذهب الحفاظ على استقرارها. جاء ذلك بعد أسبوع شهد فيه السوق تقلبات حادة عقب تسجيل الذهب أسعاراً قياسية في 20 أكتوبر.
عالمياً، بلغت الأسعار الفورية 3952.79 دولاراً للأونصة عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما بلغ سعر الفضة 47.52 دولاراً.
في دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 بشكل طفيف ليصل صباح الخميس إلى 479 درهماً، مقارنة بـ476 درهماً صباح الأربعاء. وبالمثل، بلغت أسعار العيارات الأخرى: 22 قيراطاً عند 443.50 درهماً، و21 قيراطاً عند 425.25 درهماً، و18 قيراطاً عند 364.25 درهماً للغرام الواحد.
صوّت صانعو السياسات يوم الأربعاء بأغلبية 10 مقابل 2 لصالح خفض سعر الإقراض الرئيسي للبنك إلى ما بين 3.75 في المئة و4.00 في المئة، وفقاً لما قاله الاحتياطي الفيدرالي في بيان له.
وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، فإن التصحيح في أسعار المعدن الأصفر يُعد طفيفاً نسبياً، خاصة إذا ما تمت مقارنته بالارتفاع الكبير الذي شهده الذهب.
قال: "شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، محققًا زيادةً تجاوزت 50% خلال عام. هذا ليس أمرًا نشهده. لذا بدأ الذهب يفقد زخمه. حتى الآن، التصحيح نسبي - على الرغم من أنه يقارب 500 دولار - وبالنظر إلى مدى ارتفاعنا، فإنه لا يزال صغيرًا نسبيًا. لذا، أعتقد أننا في مرحلة تثبيت الأسعار".
وأضاف أنه من المبكر تحديد ما إذا كان التصحيح قد انتهى أم سيستمر، لكنه توقع أن تعود أسعار الذهب للارتفاع مجدداً. وقال: "وجهة نظري أننا سنتجه في نهاية المطاف إلى مستويات أعلى. الوصول إلى 5000 دولار ليس أمراً بعيد المنال، لكني أرى أن هذه ستكون قصة عام 2026. ربما شهدنا الذروة هذا العام بينما ندخل فترة من التماسك في السوق."