أسعار الذهب تستقر في دبي وسط ترقب للمحادثات النووية

ومن منظور التدفقات النقدية، تظهر إشارة ملحوظة من صندوق "إس بي دي آر غولد ترست" (SPDR Gold Trust)، الذي اشترى ما يقرب من 19 طناً على مدار ثلاث جلسات متتالية. وأضافت تران: "إن العودة السريعة للتدفقات المؤسسية تشير إلى أن الطلب على التحوط لا يزال قائماً. وهذا عامل رئيسي يدعم القاعدة السعرية المرتفعة للذهب، لا سيما وأن حالة عدم اليقين بشأن السياسات والظروف الجيوسياسية لم تُحل بالكامل بعد".