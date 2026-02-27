أسعار الذهب تستقر في دبي وسط ترقب للمحادثات النووية

شهدت أسعار الذهب استقراراً في دبي صباح يوم الجمعة، حيث يركز المستثمرون على نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، قفزت أسعار الفضة بنسبة تجاوزت الثلاثة في المئة، لتتفوق في أدائها على المعدن الأصفر في التداولات المبكرة.
عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الجمعة، جرى تداول سعر الذهب عيار 24 قيراط عند 624.50 درهم للجرام، بزيادة قدرها 2.25 درهم للجرام عن إغلاق ليلة أمس.
أما بالنسبة للأنواع الأخرى من المعدن النفيس، فقد جرى تداول عيار 22 قيراط بسعر 578.25 درهم، وعيار 21 قيراط بسعر 554.5 درهم، وعيار 18 قيراط بسعر 475.25 درهم، وعيار 14 قيراط بسعر 370.75 درهم للجرام الواحد.
وعلى الصعيد العالمي، جرى تداول الذهب الفوري عند 5,186.9 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.18 في المئة. بينما ارتفعت الفضة بنسبة تجاوزت ثلاثة في المئة لتصل إلى 330 درهماً (89.86 دولار) للأونصة.
وقالت لين تران، محللة الأسواق في موقع xs.com، إن المعدن الأصفر يتم تداوله حالياً دون مستوى 5,200 دولار للأونصة بقليل، مما يعكس حالة من التوازن بين الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات بتهدئة التوترات الجيوسياسية.
وأضافت: "يظل تركيز السوق منصباً على المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. الجولات الأخيرة من المحادثات لم تسفر عن نتيجة واضحة، مما أبقى المخاطر الجيوسياسية قائمة دون تصعيد. وقد حافظ هذا على بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة، رغم أنه لم يوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام".
ومن منظور التدفقات النقدية، تظهر إشارة ملحوظة من صندوق "إس بي دي آر غولد ترست" (SPDR Gold Trust)، الذي اشترى ما يقرب من 19 طناً على مدار ثلاث جلسات متتالية. وأضافت تران: "إن العودة السريعة للتدفقات المؤسسية تشير إلى أن الطلب على التحوط لا يزال قائماً. وهذا عامل رئيسي يدعم القاعدة السعرية المرتفعة للذهب، لا سيما وأن حالة عدم اليقين بشأن السياسات والظروف الجيوسياسية لم تُحل بالكامل بعد".
ومع ذلك، فإن العائق الرئيسي أمام ارتفاع الذهب ينبع من بيئة أسعار الفائدة.
واختتمت تران قائلة: "لا يزال التضخم في الولايات المتحدة فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، مما يجعل التيسير النقدي في المدى القريب أكثر صعوبة. ونتيجة لذلك، قد يواجه الذهب صعوبة في تحقيق اختراق قوي على المدى القصير، على الرغم من استمرار الطلب عليه كملاذ آمن".