أسعار الذهب تستعيد 19 درهماً للجرام في الإمارات

ارتدت أسعار الذهب في دبي صباح الثلاثاء، مستعيدة بعض الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة.
قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 19 درهماً للجرام ليصل إلى 579.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الثلاثاء بعد خسارة ما يقرب من 29 درهماً يوم الاثنين مع انتعاش الأسعار عالمياً.
ومن بين الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر، ارتفع عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً إلى 537.0 درهماً و514.75 درهماً و441.25 درهماً و344.25 درهماً للجرام على التوالي. وقفز سعر الذهب الفوري بأكثر من أربعة في المائة ليصل إلى 4829 دولاراً للأوقية.
توقع بنك جي بي مورغان، المؤسسة المالية الأمريكية، أن أسعار الذهب قد تصل إلى 6300 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، مدفوعة بالطلب من البنوك المركزية والمستثمرين.
ويتوقع أن تشتري البنوك المركزية 800 طن من الذهب هذا العام.
“نحن لا نزال مقتنعين بقوة بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط، وذلك بفضل اتجاه تنويع نظيف وهيكلي ومستمر لا يزال أمامه المزيد ليتحقق وسط نظام راسخ جيداً لتفوق الأصول الحقيقية على الأصول الورقية،” جاء في مذكرة.
شهدت المعادن لحظة إعادة تسعير حادة يوم الجمعة، مسجلة أشد انخفاضاتها منذ عقود.
“دخل المعدن الأصفر موجة تصحيحية واضحة بعد تسجيله قمم تاريخية بالقرب من مستوى 5600 دولار. التراجع السريع إلى ما دون 4900 دولار، يمثل خسارة تتجاوز 9 في المائة في جلسة الجمعة وحدها. على الرغم من هذا البيع، فإن السرد الهيكلي طويل الأجل الذي يدعم الذهب لا يزال سليماً بقوة مع تراكم البنوك المركزية للاحتياطيات غير الحساسة للأسعار،” قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون.