أسعار الذهب تستعيد 19 درهماً للجرام في الإمارات

“دخل المعدن الأصفر موجة تصحيحية واضحة بعد تسجيله قمم تاريخية بالقرب من مستوى 5600 دولار. التراجع السريع إلى ما دون 4900 دولار، يمثل خسارة تتجاوز 9 في المائة في جلسة الجمعة وحدها. على الرغم من هذا البيع، فإن السرد الهيكلي طويل الأجل الذي يدعم الذهب لا يزال سليماً بقوة مع تراكم البنوك المركزية للاحتياطيات غير الحساسة للأسعار،” قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون.