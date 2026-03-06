أسعار الذهب تستعيد توازنها في أسواق الإمارات

استعاد الذهب أسعاره بزيادة تجاوزت 6 دراهم للجرام الواحد صباح يوم الجمعة، وذلك بعد أن فقد أكثر من 12 درهماً خلال جلسات يوم الخميس، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تحفيز الطلب على المعدن النفيس كـ "ملاذ آمن".
سجل سعر الذهب من عيار 24 قيراطاً 618.0 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الجمعة، مرتفعاً من 611.50 درهماً عند إغلاق السوق يوم الخميس. كما ارتفعت الأنواع الأخرى من المعدن الثمين تماشياً مع اتجاه السوق، حيث تم تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً بأسعار أعلى بلغت 572.25، 548.75، 470.25، و367.0 درهماً للجرام على التوالي.
بلغ سعر الذهب الفوري 5,119.96 دولاراً للأونصة، بزيادة تقارب الواحد في المائة، بينما تم تداول الفضة عند 83.83 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 2.44 في المائة.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنشري فاينانشال"، إن التحركات الأخيرة للمعدن تشير إلى أن الارتفاع المفاجئ في أسعار نفط "غرب تكساس الوسيط" قد أثار مخاوف كبيرة بشأن عودة ظهور التضخم.
وأضاف فاليشا: "إن التضخم المرتفع وقوة الدولار يمثلان رياحاً معاكسة رئيسية للمعدن طالما استمرت الحرب. كما قد يؤدي الشعور المتطرف بتجنب المخاطر بين المستثمرين إلى عمليات بيع للمعدن وسط احتياجات سيولة متزايدة. ومن ثم، فإن الذهب لا يتصرف كملاذ آمن في هذه الأوقات المتقلبة بسبب هذه العوامل، وهو ما يتضح أيضاً في التقلبات الهيكلية العالية للذهب في الآونة الأخيرة، مما يضع مكانته كملاذ آمن تحت الاختبار".
من جهة أخرى، كانت صناديق الاستثمار المتداولة بائعاً صافياً للذهب، حيث خفضت 100,293 أونصة طروادة من حيازاتها، ليصل صافي مشتريات هذا العام إلى 1.82 مليون أونصة.