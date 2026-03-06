أسعار الذهب تستعيد توازنها في أسواق الإمارات

سجل سعر الذهب من عيار 24 قيراطاً 618.0 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الجمعة، مرتفعاً من 611.50 درهماً عند إغلاق السوق يوم الخميس. كما ارتفعت الأنواع الأخرى من المعدن الثمين تماشياً مع اتجاه السوق، حيث تم تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً بأسعار أعلى بلغت 572.25، 548.75، 470.25، و367.0 درهماً للجرام على التوالي.