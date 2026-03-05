أسعار الذهب تستأنف رحلة الصعود مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
استأنفت أسعار الذهب صعودها يوم الخميس مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين للعودة إلى أصول الملاذ الآمن، مسلطة الضوء على جاذبية المعدن الثمين’ الدائمة خلال فترات عدم اليقين العالمي.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى حوالي 5153 دولارًا للأوقية، مستعيدًا جزءًا من خسائر الجلسة السابقة حيث سعى المستثمرون للحماية من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وتقلبات السوق. جاء الانتعاش بعد تراجع السبائك من مستوياتها المرتفعة الأخيرة فوق 5400 دولار للأوقية، وهو تراجع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه جني أرباح بعد أحد أكثر الارتفاعات دراماتيكية في المعادن الثمينة في السنوات الأخيرة.
ويعكس تجدد عمليات الشراء نمطًا مألوفًا في الأسواق العالمية: عندما تتصاعد المخاطر الجيوسياسية، تتدفق رؤوس الأموال بسرعة إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب والدولار الأمريكي.
كما يأتي الارتفاع الأخير في أسعار السبائك في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على أهداف إيرانية، مما زاد المخاوف من أن يتطور الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع. وقد هزت هذه التوترات الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، والضغط على الأسهم، ودفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى الأصول الدفاعية.
بدأت الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعادن الثمينة بالفعل في عكس الطلب المتجدد. وارتفعت صناديق الذهب والفضة المتداولة في البورصة بنسبة تصل إلى خمسة في المائة هذا الأسبوع، مما يشير إلى عمليات شراء مؤسسية قوية حيث يعيد المستثمرون ترتيب محافظهم الاستثمارية وسط تزايد عدم اليقين.
وتشهد الأسواق الإقليمية أيضًا آثار الارتفاع العالمي. فقد ارتفعت أسعار الذهب بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مما يعكس تحركات الأسعار الدولية حيث يسعى المستثمرون والمستهلكون إلى الأمان المتصور للسبائك المادية خلال فترات التوتر الجيوسياسي.
على الرغم من انتعاش يوم الخميس’، يقول المحللون إن سوق المعادن الثمينة لا يزال في فترة توطيد متقلبة بعد ارتفاع غير عادي في الأسعار في وقت سابق من هذا العام.
وشهدت الفضة على وجه الخصوص تقلبات دراماتيكية. فقد ارتفع المعدن لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 96 دولارًا للأوقية قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى حوالي 87 دولارًا، مما يعكس جني أرباح كبير بعد ارتفاع تاريخي. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 72 في المائة في شهر واحد وأكثر من 320 في المائة منذ بداية عام 2025، متجاوزة بكثير المكاسب التي شهدتها معظم فئات الأصول الأخرى.
كما حقق الذهب مكاسب ملحوظة، مرتفعًا بنسبة 30 في المائة تقريبًا خلال نفس الفترة وأكثر من الضعف مقارنة بالمستويات السابقة.
وفقًا لمحللين في هيرايوس، تؤدي هذه الارتفاعات السريعة عادةً إلى فترات طويلة من التوطيد حيث تستوعب الأسواق المكاسب وتتلاشى التجاوزات المضاربية.
“الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، لكن التأثير على الذهب مشابه،” قال محللو هيرايوس في تقرير حديث. “من المرجح أن يستغرق الأمر أكثر من شهر أو شهرين وأسعارًا أقل لإزالة التفاؤل المفرط الذي دفع الأسعار إلى هذا الحد وبهذه السرعة.”
يقدم التاريخ عدة أوجه تشابه. دفعت طفرات المعادن الثمينة السابقة — أبرزها في عامي 1980 و 2011 — أسعار الفضة إلى ما يقرب من 50 دولارًا للأوقية قبل أن تؤدي إلى انخفاضات متعددة السنوات. شهدت تلك الفترات تراجع الأسعار بين 40 في المائة و 70 في المائة من ذروتها.
ومع ذلك، تختلف بيئة السوق الحالية في جانب واحد مهم: لا يزال عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي مرتفعًا بشكل غير عادي.
عادت التوترات التجارية للظهور بعد أن شكك حكم المحكمة العليا الأمريكية في الأساس القانوني للعديد من إجراءات التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وبينما لا تزال بعض التعريفات قائمة، فرضت الإدارة تعريفات شاملة جديدة بنسبة 10 في المائة بموجب تشريع بديل، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار التجارة العالمية.
تؤثر تحركات العملات أيضًا على مسار الذهب’ على المدى القصير.
وقال لينه تران، كبير محللي السوق في XS.com، إنه خلال فترات التقلبات المتزايدة، غالبًا ما يتجه المستثمرون أولاً إلى الدولار الأمريكي بسبب سيولته الفائقة.
“في أوقات ذعر السوق، غالبًا ما تتدفق رؤوس الأموال إلى الدولار الأمريكي قبل الذهب،” قال تران، مشيرًا إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي اقترب مؤخرًا من مستوى 98.8، مما أدى إلى ضغط مؤقت على أسعار السبائك.
ومع ذلك، قال تران إنه يجب النظر إلى التصحيح الأخير في الأسعار على أنه تعديل طبيعي وليس بداية تراجع مستمر.
“يعكس الانخفاض بشكل أساسي زيادة التقلبات بعد ارتفاع قوي،” قال. “يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأصل ملاذ آمن رئيسي في بيئة من عدم الاستقرار الجيوسياسي.”
يبدو أن سلوك المستثمرين يدعم هذا التقييم. بلغت حيازات SPDR Gold Shares، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم’، حوالي 1,094 طنًا في أوائل مارس، وهو أقل بقليل من 1,101 طنًا المسجلة في نهاية فبراير. يشير الانخفاض المتواضع إلى أن معظم عمليات البيع الأخيرة جاءت من متداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل بدلاً من المستثمرين على المدى الطويل الذين يخرجون من السوق.
في غضون ذلك، تظل الفضة أكثر عرضة للتقلبات الحادة بسبب دورها المزدوج كمعدن صناعي واستثماري. ومع ذلك، لم يختف طلب المستثمرين تمامًا. ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للفضة بأكثر من 18 مليون أوقية الأسبوع الماضي، لتصل إلى حوالي 834 مليون أوقية، وفقًا لهيرايوس.
بالنسبة للذهب، يقول المحللون إن مستوى 5,000 دولار للأوقية يظل منطقة دعم نفسية حرجة.
إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية بشكل أكبر أو تعمق عدم اليقين الاقتصادي، فقد يدفع الطلب على الملاذات الآمنة الأسعار مرة أخرى نحو أعلى مستوياتها الأخيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن أي تخفيف للتوترات أو استقرار في الأسواق العالمية يمكن أن يبقي تداول السبائك في نطاق متقلب مع عودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة.