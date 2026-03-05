أسعار الذهب تستأنف رحلة الصعود مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

وشهدت الفضة على وجه الخصوص تقلبات دراماتيكية. فقد ارتفع المعدن لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 96 دولارًا للأوقية قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى حوالي 87 دولارًا، مما يعكس جني أرباح كبير بعد ارتفاع تاريخي. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 72 في المائة في شهر واحد وأكثر من 320 في المائة منذ بداية عام 2025، متجاوزة بكثير المكاسب التي شهدتها معظم فئات الأصول الأخرى.