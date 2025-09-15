أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها

واشنطن مستعدة لشن حرب اقتصادية على الحليفين الرئيسيين للكرملين، الهند والصين، إذا دعمتها بروكسل. ونتيجةً لذلك، يتزايد خطر قيام البنوك المركزية بتكثيف مشترياتها من الذهب في إطار عمليات تنويع احتياطياتها وإلغاء الدولرة. وقد جعلت العوامل الجيوسياسية المعدن النفيس أقل تأثرًا بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. حتى الدولار الأمريكي الصاعد لم يتمكن من وضع حدٍّ لسعر الذهب. كما لم يتمكن إعلان البيت الأبيض عن استبعاد هذا الأصل من قائمة التعريفات الجمركية المحتملة من ذلك، وفقًا لكوبتسكيفيتش.