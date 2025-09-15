أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب قليلا عند افتتاح أسواق دبي في أول أيام التداول هذا الأسبوع، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، افتتح الذهب عيار 24 على ارتفاع عند 439.25 درهم للجرام، وعيار 22 عند 406.75 درهم، وعيار 21 عند 390 درهم، وعيار 18 عند 334.25 درهم.
سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3646.32 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 9.30 صباحا بتوقيت الإمارات.
ارتفع سعر المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر 22 ألفًا إلى 408 دراهم للغرام يوم الثلاثاء. ثم عاد السوق لاختبار هذا المستوى المرتفع يوم الجمعة، لكنه تراجع لاحقًا.
يُعزى ارتفاع الأسعار العالمية إلى توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعمليات الشراء التي تُجريها البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية حول العالم. وتتطلع الأسواق إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء للحصول على مؤشرات على قراره بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
بعد الارتفاع القوي، يتوقع بعض المحللين حدوث تصحيح في أسعار المعدن الأصفر.
وقال أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في إف إكس برو، إن الذهب يتفاعل بقوة مع الأوضاع الجيوسياسية ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع آخر، مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي.
واشنطن مستعدة لشن حرب اقتصادية على الحليفين الرئيسيين للكرملين، الهند والصين، إذا دعمتها بروكسل. ونتيجةً لذلك، يتزايد خطر قيام البنوك المركزية بتكثيف مشترياتها من الذهب في إطار عمليات تنويع احتياطياتها وإلغاء الدولرة. وقد جعلت العوامل الجيوسياسية المعدن النفيس أقل تأثرًا بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. حتى الدولار الأمريكي الصاعد لم يتمكن من وضع حدٍّ لسعر الذهب. كما لم يتمكن إعلان البيت الأبيض عن استبعاد هذا الأصل من قائمة التعريفات الجمركية المحتملة من ذلك، وفقًا لكوبتسكيفيتش.
وأضاف أنه إذا نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارة "خلاف بين روسيا والهند والصين"، فسترتفع أسعار النفط، وسيتسارع التضخم. وسيدعم الذهبَ بيئة الركود التضخمي وزيادة مشتريات البنوك المركزية من السبائك.
ومع ذلك، على المدى القصير، لاحظ وجود ظروف شراء مفرطة من الناحية الفنية بعد ارتفاع مثير للإعجاب.
وقال إن ذلك انعكس في استقرار الأسعار من الثلاثاء إلى الخميس، على عكس النمو المستمر للفضة والمعادن الثمينة الأخرى وارتفاعات جديدة في مؤشرات الأسهم، مضيفا أن الخفض المتوقع في سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء يهدد بإثارة نمط "شراء الشائعات وبيع الحقيقة".