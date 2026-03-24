أسعار الذهب تدخل مرحلة تصحيح حادة رغم اشتعال التوترات الجيوسياسية

دخلت أسعار الذهب في مرحلة تصحيح أكثر حدة مما كان متوقعاً، حيث تراجعت إلى ما دون المستويات الفنية الرئيسية رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويحذر المحللون من أن المعدن الثمين قد يواجه ضغوطاً نزولية إضافية وسط ارتفاع عوائد السندات، وقوة الدولار الأمريكي، وعمليات جني الأرباح الكثيفة بعد الرالي التاريخي الذي شهده العام الماضي.
تم تداول الذهب الفوري بالقرب من 4,343 دولاراً للأوقية، بانخفاض بنسبة 1.4% تقريباً، بعد أن هبط لفترة وجيزة دون مستوى 4,200 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع — وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025. ويمثل هذا التراجع أحد أقوى الانسحابات في الدورة الحالية، ويسلط الضوء على تباين غير عادي عن دور الذهب التقليدي كملاذ آمن أثناء النزاعات.
سلكت الفضة مسار الذهب في التراجع، حيث انخفضت بنحو 3.5% لتصل إلى 66.5 دولاراً للأوقية، مما يعكس ضعف شهية المستثمرين والمخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصناعي.
ويقول المحللون إن موجة البيع الأخيرة تعكس تحولاً قوياً في المحركات الاقتصادية الكلية بدلاً من أي تدهور هيكلي في نظرة الذهب طويلة المدى. فقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار، مما جعل الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، أقل جاذبية.
وفقاً لـ رانيا جول، محللة الأسواق الأولى في XS.com، فإن سوق المعادن الثمينة يدخل مرحلة تماسك حاسمة تتشكل بفعل قوى صعودية وتصحيحية متنافسة. وقالت إن الذهب لا يزال يحتفظ بدعم هيكلي قوي ناتج عن التجزؤ الجيوسياسي وطلب التحوط المؤسسي، لكنها حذرت من أن العودة نحو مستوى 4,800 دولار ستتطلب محفزاً جديداً مثل ضغوط في الأسواق المالية أو تصعيداً حاداً في المخاطر الجيوسياسية.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الأسعار قد تتراجع نحو 3,800 دولار إذا ظلت عوائد السندات مرتفعة واستمر الدولار في الصعود، وهو تصحيح وصفته بأنه مرحلة "إعادة توازن" وليس نهاية لدورة الصعود الأوسع.
واتفق مع هذا الرأي استراتيجيون في مجلس الذهب العالمي، الذين ذكروا أن مشتريات البنوك المركزية المستمرة تظل ركيزة أساسية تدعم الأسعار على المدى الطويل رغم التقلبات قصيرة الأجل. وظلت مشتريات القطاع الرسمي قريبة من مستويات قياسية خلال العامين الماضيين مع سعي الدول لتنويع احتياطياتها والتحوط ضد مخاطر العملات.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن طلب البنوك المركزية قد يضعف مؤقتاً، حيث تقوم الاقتصادات المستوردة للطاقة بتوجيه مواردها نحو تأمين إمدادات الوقود واستقرار الأسواق المحلية خلال صدمة النفط المستمرة.
وصف روب هاورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في US Bank Wealth Management، الارتفاع السابق في أسعار الذهب بأنه "قمة انفجارية" مضاربية، مجادلاً بأن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية والطلب على السيولة يقوضان جاذبية المعدن حالياً.
وأشار إلى أن تدفقات الملاذ الآمن تفضل حالياً الدولار الأمريكي بدلاً من الذهب، حيث تعطي الحكومات والشركات الأولوية للوصول إلى السيولة لإدارة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة. وقال هاورث: "كلما طال أمد هذا الوضع، زاد الأمر سوءاً؛ فهو يبقي أسعار النفط مرتفعة، ويضر بالاقتصاد العالمي، لكنه لا يساعد الذهب".
وحتى الأوراق المالية المحمية من التضخم والسندات الحكومية واجهت صعوبة في جذب تدفقات دفاعية، مع ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما عزز الضغط على المعادن الثمينة.
في المقابل، يحافظ المحللون في جولدمان ساكس على رأيهم بأن المحركات الهيكلية الداعمة للذهب — بما في ذلك تنويع الاحتياطيات من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة — تظل قائمة رغم التقلبات قصيرة الأجل. كما يتوقع الاستراتيجيون في سيتي بنك أن يظل المسار طويل الأجل صاعداً، رغم أن وتيرة المكاسب ستعتمد بشكل كبير على توقعات أسعار الفائدة وتحركات العملات.
أما بالنسبة للفضة، فتظل آفاقها مرتبطة بشكل وثيق بالطلب الصناعي. ويتوقع المحللون تداول المعدن ضمن نطاق يتراوح بين 60 و80 دولاراً اعتماداً على النشاط التصنيعي في الاقتصادات الكبرى، مما يجعله أكثر حساسية من الذهب لتوقعات النمو العالمي.
إن السمة الأبرز للتصحيح الحالي هي ضعف الذهب حتى مع استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة التي تهدد طرق الشحن وبنية الطاقة التحتية، وهي ظروف كانت عادةً ما تثير تدفقات قوية نحو الملاذات الآمنة. وبدلاً من ذلك، يبدو أن المستثمرين يتجهون نحو الأصول الدولارية بعد أن دفع رالي العام الماضي الذهب إلى مناطق مبالغ فيها.
وبالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع، تتم مراقبة هذا التصحيح عن كثب كفرصة دخول محتملة. وبينما تظل المخاطر قصيرة الأجل مائلة نحو الهبوط، يقول المحللون إن النظرة المستقبلية طويلة الأجل لا تزال ترتكز على أسس متينة يدعمها تراكم احتياطيات البنوك المركزية، والتجزؤ الجيوسياسي، ومخاطر التضخم المستمرة المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة — وهي عوامل قد تمهد الطريق في النهاية للمرحلة التالية من الاختراق في دورة الذهب الصعودية الممتدة لعدة سنوات.