أسعار الذهب تدخل مرحلة تصحيح حادة رغم اشتعال التوترات الجيوسياسية

إن السمة الأبرز للتصحيح الحالي هي ضعف الذهب حتى مع استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة التي تهدد طرق الشحن وبنية الطاقة التحتية، وهي ظروف كانت عادةً ما تثير تدفقات قوية نحو الملاذات الآمنة. وبدلاً من ذلك، يبدو أن المستثمرين يتجهون نحو الأصول الدولارية بعد أن دفع رالي العام الماضي الذهب إلى مناطق مبالغ فيها.