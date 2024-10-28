أسعار الذهب تتراجع في دبي وسط الحذر في الأسواق
انخفضت أسعار الذهب بمقدار 1.75 درهم للجرام مع افتتاح الأسواق في دبي اليوم الاثنين - أول يوم تداول في الأسبوع.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بلغ 331.0 درهماً للجرام، منخفضاً من 332.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي. وعلى نحو مماثل، انخفضت أيضاً الأسعار الأخرى في التعاملات المبكرة في دبي، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً عند 306.5 درهماً و296.5 درهماً و254.25 درهماً للجرام على التوالي. وقد سجلت الأسعار الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق في دبي وحول العالم، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والشراء القوي من الصين.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 0.5 بالمئة إلى 2735.71 دولار للأونصة .
ورحب المتسوقون في دبي والإمارات العربية المتحدة بانخفاض الأسعار قبيل مهرجاني ديوالي ودانتيراس الهنديين المقررين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. حيث يشتري عدد كبير من الهنود الذهب والمجوهرات الثمينة، إذ يُعتبر ذلك ميموناً خلال الاحتفالات. وتشهد دبي، المعروفة باسم "مدينة الذهب"، ازدحاماً في سوق الذهب الشهير عالمياً، بما في ذلك توسعته.
وقال راشد الهرمودي، المدير الأول لإدارة العقارات في إثراء دبي، إن سوق الذهب في دبي – التوسعة، يشهد كل عام زيادة في أعداد العملاء المحليين والدوليين قبل المناسبات ذات الطلب المرتفع مثل ديوالي ودانتيراس.
وأضاف: "مع وجود 300 تاجر تجزئة يقدمون مجموعة لا مثيل لها من أرقى أنواع الذهب والمجوهرات، إلى جانب خبرة لا تضاهى، نضمن لزوارنا تجربة تسوق فريدة والوصول إلى أفضل ما في السوق. تلعب هذه اللحظات الاحتفالية دوراً حاسماً في تعزيز ريادة سوق الذهب في دبي، وتوسيع نطاق ساحة تجارة الذهب العالمية، مما يرسخ مكانته كوجهة مثالية على مدار العام للذهب والمجوهرات الفاخرة."
وقال "أليكس كوبتسكيفيتش"، كبير محللي السوق في "إف إكس برو"، إن الذهب واصل تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق في النصف الأول من الأسبوع الماضي، حيث بلغ ذروته عند 2758 دولاراً للأونصة في السوق الفورية. ومع ذلك، تراجع السعر وظل بعيداً عن الذروة مع تزايد الحذر نحو نهاية الأسبوع.
قال "كوبتسكيفيتش": "لن نتفاجأ إذا شهدنا تراجعاً إلى نطاق 2670-2700 دولار في الأسبوع المقبل. هذا لن يؤثر على الاتجاه الصعودي القوي، لكن التدهور الحاسم إلى ما دون ذلك سيجعلنا نتوخى الحذر تحسباً لحدوث تراجع أقوى."