أسعار الذهب تتراجع في دبي وسط الحذر في الأسواق

انخفضت أسعار الذهب بمقدار 1.75 درهم للجرام مع افتتاح الأسواق في دبي اليوم الاثنين - أول يوم تداول في الأسبوع.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بلغ 331.0 درهماً للجرام، منخفضاً من 332.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي. وعلى نحو مماثل، انخفضت أيضاً الأسعار الأخرى في التعاملات المبكرة في دبي، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً عند 306.5 درهماً و296.5 درهماً و254.25 درهماً للجرام على التوالي. وقد سجلت الأسعار الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق في دبي وحول العالم، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والشراء القوي من الصين.