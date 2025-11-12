أسعار الذهب تتراجع في دبي بعد ذروة الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب في دبي صباح الأربعاء بعد اقترابها من 500 درهم للجرام يوم الثلاثاء.
عند افتتاح الأسواق، تم تداول عيار 24 قيراطًا بسعر 495.5 درهم للجرام، بينما تم بيع عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا بسعر 458.75 درهم و 440 درهمًا و 377 درهمًا للجرام على التوالي. تم تداول الذهب الفوري عند 4,105.24 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 0.12 في المائة.
ارتفع سعر الذهب مسجلاً أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد التفاؤل بقرب توصل المشرعين الأمريكيين إلى حل لإغلاق الحكومة. وافق مجلس الشيوخ على صفقة لإنهاء المأزق. ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial: "على الجانب الأساسي، تظل النظرة المستقبلية للذهب بناءة. سيسمح إعادة فتح الحكومة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستعادة الوصول إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية، والتي يمكن أن تشكل قرار سياسته لشهر ديسمبر."
وقال أليكس كوبتسيكفيتش، كبير محللي السوق في FxPro، إن المحكمة العليا الأمريكية، بتشكيكها في قانونية التعريفات الجمركية، سمحت للمعدن اللامع بأن يجد موطئ قدم له.
وأضاف: "أدت الخطوات لإنهاء الإغلاق إلى ارتداد من أدنى مستوى له مؤخرًا، وجعل إغلاق الحكومة الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي حذرًا. شكك البنك المركزي في الحاجة إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية العام. سيوفر استئناف نشر بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المعلومات اللازمة ويمكّنه من التصرف."