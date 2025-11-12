أسعار الذهب تتراجع في دبي بعد ذروة الثلاثاء

عند افتتاح الأسواق، تم تداول عيار 24 قيراطًا بسعر 495.5 درهم للجرام، بينما تم بيع عيارات 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا بسعر 458.75 درهم و 440 درهمًا و 377 درهمًا للجرام على التوالي. تم تداول الذهب الفوري عند 4,105.24 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 0.12 في المائة.