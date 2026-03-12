أسعار الذهب تتراجع في الإمارات والنفط يتجاوز حاجز الـ 100 دولار

انخفضت أسعار الذهب بمقدار 4 دراهم للجرام الواحد صباح الخميس، مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
افتتح سعر الذهب من عيار 24 قيراطاً تعاملات يوم الخميس عند 619.75 درهماً للجرام، مسجلاً انخفاضاً عن سعر يوم الأربعاء البالغ 623.75 درهماً.
أما بالنسبة للفئات الأخرى من المعدن النفيس، فقد جرى تداول عيار 22 قيراطاً بسعر 574.00 درهماً، وعيار 21 قيراطاً بسعر 550.25 درهماً، وعيار 18 قيراطاً بسعر 471.75 درهماً، وعيار 14 قيراطاً بسعر 368.00 درهماً للجرام، على التوالي.
وسجل سعر الذهب الفوري 5,146.9 دولاراً للأوقية، بانخفاض قدره 0.49%. كما اتجهت الفضة نحو الانخفاض أيضاً، حيث جرى تداولها عند 84.92 دولاراً للأوقية، بتراجع نسبته 0.49%.
وقد تعافى الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% يوم الخميس، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وفي تصريح لـ "رويترز"، قال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمي في "إيه بي سي ريفاينري" (ABC Refinery): "أعتقد أن قوة الدولار الأمريكي وقصة أسعار الفائدة المرتبطة به تشكل ضغطاً طفيفاً على الذهب، وذلك رغم أعمال العنف القائمة حالياً، والتي كانت لولا ذلك لتشكل دعماً لأسعار المعدن الأصفر".
والأهم من ذلك، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يحد من مكاسب الذهب، لأنه يضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المدى القريب.
من جانبه، أوضح "فان ها ترينه" من شركة "إكسنس" (Exness) أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد من المخاوف بشأن التضخم، مما يدفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4.16%، مما يعكس حالة من الحذر مع احتمال بقاء "الفيدرالي" متوجساً.
قال ترينه: “تحولت التوقعات نحو خفض واحد فقط لسعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وآخر في منتصف العام المقبل. وقد يستمر النهج الأكثر حذرًا من المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي في دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع، مما يدعم الدولار.”
