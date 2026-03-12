أسعار الذهب تتراجع في الإمارات والنفط يتجاوز حاجز الـ 100 دولار

وأضاف ترينه: "اتجهت التوقعات نحو خفض واحد فقط لسعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وآخر في منتصف العام المقبل. إن اتباع المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر حذراً قد يستمر في دفع عوائد سندات الخزانة نحو الارتفاع، مما يعزز من قوة الدولار".