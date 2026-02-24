أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف في دبي اليوم

وأضافت جول أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض الرسوم الجمركية لم ينهِ حالة عدم اليقين، وقالت: "لجأ ترامب سريعاً إلى آليات قانونية أخرى بموجب قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم جديدة، حيث قام برفعها تدريجياً مع الإبقاء على الرسوم المتعلقة بالأمن القومي. هذا النهج السياسي يعزز ما أسميه (علاوة الضباب)، وهي علاوة سعرية إضافية يضعها المستثمرون على أصول الملاذ الآمن عندما تصبح قواعد التجارة العالمية غير مستقرة. لم يعد مستوى 5,000 دولار سقفاً نفسياً جامداً، بل أصبح يمثل قاعاً سعرياً هيكلياً جديداً في ظل هذا المسار السياسي".