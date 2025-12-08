أسعار الذهب بدبي: عيار 14 في الميدان و22 قيراط المفضل للمتسوقين

على الرغم من إدراج سعر الذهب عيار 14 قيراطاً في دبي والإمارات، يعتقد تجار المجوهرات أن عيار 22 قيراطاً سيظل الفئة المهيمنة للمجوهرات بالنسبة للمقيمين والزوار في الدولة.
وقال أنيل داناك، العضو المنتدب لـ "كنز للمجوهرات" (Kanz Jewels): "لطالما كان زبون المجوهرات في دبي شديد الاهتمام بالنقاوة. في سوقنا، يُنظر تقليدياً إلى المجوهرات الذهبية على أنها زينة واستثمار طويل الأجل في الوقت نفسه. ولهذا السبب، قد يتنازل المشترون عن التصميم أو يقللون من الوزن الإجمالي للقطعة، لكنهم نادراً ما يتنازلون عن النقاوة. يظل التفضيل لعيار 22 قيراطاً متجذراً بعمق، خاصة بين المقيمين من شبه القارة الهندية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع."
وأضاف داناك لصحيفة "خليج تايمز": "فيما يتعلق بالمجوهرات الذهبية السائدة، لا أتوقع أن يصبح عيار 14 قيراطاً هو الفئة المهيمنة في دبي. لقد بُنيت سمعة المدينة على الجودة والثقة والنقاوة المعتمدة بختم الدمغة، ويؤثر هذا الشعور بقوة على أنماط الشراء. وبينما قد يساعد عيار 14 قيراطاً في توسيع نطاق المنتجات وجذب المتسوقين الأصغر سناً الباحثين عن قطع موجهة للأزياء، فمن غير المرجح أن يعوّض تأثير أسعار الذهب المرتفعة بين المشترين التقليديين للذهب، الذين سيستمرون في تفضيل عيار 22 قيراطاً لقيمته عند إعادة البيع وسيولته وجاذبيته التراثية."
كانت "مجموعة دبي للمجوهرات"، وهي الجمعية التجارية الرائدة لصناعة المجوهرات في دبي والتي تضم أكثر من 600 عضو يمثلون جميع قطاعات تجارة المجوهرات - بما في ذلك السبائك والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة، قد نشرت أسعار الذهب عيار 14 قيراطاً للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
وتم إدراج سعر الذهب عيار 14 قيراطاً مع وصول أسعار المعادن الثمينة إلى مستوى قياسي في دبي وعالمياً، متجاوزة 500 درهم للجرام لعيار 24 قيراطاً في الإمارات.
يوم الأحد، كانت أسعار البيع لعيارات 24 و 22 و 21 و 18 و 14 قيراطاً تبلغ 505.75 درهم، و468.25 درهم، و449.0 درهم، و385 درهم، و300.25 درهم للجرام، على التوالي.
وعالمياً، أغلق الذهب الأسبوع عند 4,197.81 دولار للأوقية، بانخفاض نسبته 0.36 في المائة.
تُعرف دبي باسم "مدينة الذهب"، ويُعد شراء المجوهرات الذهبية إحدى الأولويات القصوى للسياح الذين يزورون الإمارة، نظراً لنقاوة المعدن وتنوع الخيارات في أسواق المدينة.
حالياً، لا يقدم تجار المجوهرات المحليون الكثير من مجوهرات عيار 14 قيراطاً. ومع ذلك، يعتقدون أن الذهب عيار 14 قيراطاً سيشهد طلباً جيداً في فئة المجوهرات المرصعة بالماس.
وقال داناك: "بشكل عام، سيشق عيار 14 قيراطاً مكانه الخاص، لكن قلب سوق الذهب في دبي سيستمر في النبض حول عيار 22 قيراطاً."
وقال شيراغ فورا، العضو المنتدب لـ "بافله للمجوهرات" (Bafleh Jewellers)، إن دبي فضّلت تقليدياً العيارات الأعلى مثل 22 قيراطاً للقطع التقليدية و 18 قيراطاً للأنماط العصرية العالمية.
وأضاف فورا: "إدراج عيار 14 قيراطاً يواءم السوق مع الاتجاهات العالمية، خاصة الأسواق الغربية حيث يهيمن عيار 14 قيراطاً"، مشيراً إلى أن "بافله للمجوهرات" تخصص مخزونها حالياً بشكل أساسي لعيار 22 قيراطاً (التقليدي والزفاف) و 18 قيراطاً (المجموعات الراقية والعصرية والمصممة).
"لقد بدأنا تجربة خطوط مختارة من عيار 14 قيراطاً في الأساور والمعلقات والأقراط العصرية لقياس الطلب المحلي، ومن المقرر طرحها على نطاق أوسع في الربعين القادمين إذا ظل استجابة التجربة قوية،" أضاف فورا.
وقال شملال أحمد، العضو المنتدب للعمليات الدولية في "مالابار للذهب والألماس" (Malabar Gold and Diamonds)، إنهم يقدمون مجموعة واسعة من المجوهرات خفيفة الوزن، بما في ذلك تصاميم عصرية من عيار 18 قيراطاً تمتزج مع إمكانية الارتداء اليومي.
"بينما تظل أسعار الذهب عند مستويات قياسية، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى تعزيز مكانته كأصل موثوق به وتزداد قيمته. لا يزال العملاء ينظرون إلى الذهب ليس فقط كزينة، ولكن كاستثمار لا يتأثر بمرور الزمن يجمع بين الجمال والقيمة الدائمة،" قال أحمد.