أسعار الذهب بدبي: عيار 14 في الميدان و22 قيراط المفضل للمتسوقين

على الرغم من إدراج سعر الذهب عيار 14 قيراطاً في دبي والإمارات، يعتقد تجار المجوهرات أن عيار 22 قيراطاً سيظل الفئة المهيمنة للمجوهرات بالنسبة للمقيمين والزوار في الدولة.

وقال أنيل داناك، العضو المنتدب لـ "كنز للمجوهرات" (Kanz Jewels): "لطالما كان زبون المجوهرات في دبي شديد الاهتمام بالنقاوة. في سوقنا، يُنظر تقليدياً إلى المجوهرات الذهبية على أنها زينة واستثمار طويل الأجل في الوقت نفسه. ولهذا السبب، قد يتنازل المشترون عن التصميم أو يقللون من الوزن الإجمالي للقطعة، لكنهم نادراً ما يتنازلون عن النقاوة. يظل التفضيل لعيار 22 قيراطاً متجذراً بعمق، خاصة بين المقيمين من شبه القارة الهندية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع."

وأضاف داناك لصحيفة "خليج تايمز": "فيما يتعلق بالمجوهرات الذهبية السائدة، لا أتوقع أن يصبح عيار 14 قيراطاً هو الفئة المهيمنة في دبي. لقد بُنيت سمعة المدينة على الجودة والثقة والنقاوة المعتمدة بختم الدمغة، ويؤثر هذا الشعور بقوة على أنماط الشراء. وبينما قد يساعد عيار 14 قيراطاً في توسيع نطاق المنتجات وجذب المتسوقين الأصغر سناً الباحثين عن قطع موجهة للأزياء، فمن غير المرجح أن يعوّض تأثير أسعار الذهب المرتفعة بين المشترين التقليديين للذهب، الذين سيستمرون في تفضيل عيار 22 قيراطاً لقيمته عند إعادة البيع وسيولته وجاذبيته التراثية."