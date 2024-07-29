أسعار إيجارات في دبي أقل من مؤشر"التنظيم العقاري"

ففي شهر مارس، تم تحديث مؤشر بدل الإيجار لجعل أسعار الإيجار متوافقة مع أسعار السوق بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع الإيجارات. وتم تصميم المؤشر ليعكس متوسط ​​الإيجار في السوق باستخدام جميع مواقع العقارات وأنواع العقارات في جميع أنحاء دبي.

وقال "أنمول دي شروف"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إلتون": "تشتهر أماكن مثل "دبي ساوث" و"داماك هيلز 2 " بأنها أقل تكلفة مقارنة بالمركز والمناطق المعروفة الأخرى بما في ذلك دبي مارينا وجميرا وأبراج بحيرة جميرا، وكثيراً ما يجد المستأجرون الذين يعيشون في هذه المناطق الخارجية أن إيجاراتهم يسهل الوفاء بها، وخاصة لأنها تقع بعيداً عن مركز المدينة حيث يكون الطلب أعلى، وعلاوة على ذلك، كانت هناك جهود لجعل مؤشر بدل الإيجار المعدل التابع لمؤسسة التنظيم العقاري أكثر شفافية وإنصافاً بهدف دفع التعديلات في أسعار الإيجار في مختلف الأحياء".