أسعار إيجارات في دبي أقل من مؤشر"التنظيم العقاري"
لا يزال المستأجرون في بعض مناطق دبي يدفعون مبالغ أقل من معدلات مؤشر بدل الإيجار الصادر عن هيئة التنظيم العقاري (ريرا)، بحسب مسؤولين تنفيذيين للمجال.
ففي شهر مارس، تم تحديث مؤشر بدل الإيجار لجعل أسعار الإيجار متوافقة مع أسعار السوق بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع الإيجارات. وتم تصميم المؤشر ليعكس متوسط الإيجار في السوق باستخدام جميع مواقع العقارات وأنواع العقارات في جميع أنحاء دبي.
وقال "أنمول دي شروف"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إلتون": "تشتهر أماكن مثل "دبي ساوث" و"داماك هيلز 2 " بأنها أقل تكلفة مقارنة بالمركز والمناطق المعروفة الأخرى بما في ذلك دبي مارينا وجميرا وأبراج بحيرة جميرا، وكثيراً ما يجد المستأجرون الذين يعيشون في هذه المناطق الخارجية أن إيجاراتهم يسهل الوفاء بها، وخاصة لأنها تقع بعيداً عن مركز المدينة حيث يكون الطلب أعلى، وعلاوة على ذلك، كانت هناك جهود لجعل مؤشر بدل الإيجار المعدل التابع لمؤسسة التنظيم العقاري أكثر شفافية وإنصافاً بهدف دفع التعديلات في أسعار الإيجار في مختلف الأحياء".
وقال "أنمول دي شروف": "بالنسبة لأولئك المهتمين بالبقاء على اطلاع على أسعار الإيجار المحددة، قدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطبيق إيجاري الذكي حاسبة لزيادة الإيجار يمكنها مساعدة المستأجرين والملاك في تحديد مدى مناسبة الأسعار بناءً على أحدث معدلات المؤشر".
وأكد "روبرت سيموندز"، مدير التأجير في شركة "بيتر هومز"، إن هناك بعض المناطق والمباني في دبي حيث يمكن العثور على الإيجارات أقل من معدل مؤشر بدل الإيجار.
وأضاف: "بينما يوفر مؤشر بدل الإيجار التابع لمؤسسة التنظيم العقاري معياراً، إلى أن أسعار الإيجار الفعلية قد تختلف اعتماداً على عمر المبنى وحالته والمرافق المتاحة والموقع والطلب في السوق. ومن الجدير بالذكر أن المناطق الأكثر تكلفة تشمل الأجزاء القديمة من ديرة، وبر دبي، والكرامة، بالإضافة إلى مواقع أبعد مثل مدينة دبي العالمية، والورسان، ومدينة دبي للإنتاج، قرية جميرا الدائرية، وغيرها".
وقالت "أنيشا ساجار"، مديرة إدارة العقارات في شركة "Allsopp and Allsopp"، إنه في بعض الحالات، قد يتم تأجير الشقق بأقل من متوسط السوق الحالي.
وأضافت: "على سبيل المثال، قد يدفع المستأجرون الذين عاشوا في نفس الوحدة منذ ما قبل فترة الجائحة إيجاراً أقل لأن زيادات إيجارهم كانت تدريجية، بناءً على شروط إيجارهم الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون إيجارات المباني القديمة أقل في بعض المناطق من المباني الأحدث في المواقع ذات الطلب المرتفع مثل مناطق وسط المدينة. من المهم ملاحظة أن مؤشر بدل الإيجار هو مجرد دليل، ويمكن أن تختلف الإيجارات الفعلية اعتماداً على عدد من العوامل، مثل الموقع والحجم وحالة العقار".