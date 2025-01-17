أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025: قادة العالم يدفعون التغيير نحو مستقبل أفضل
تقام نسخة 2025 من أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة من 12 إلى 18 يناير. وتقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، الحدث الرئيسي، تحت شعار "الترابط بين المستقبل وتعزيز التقدم المستدام".
وسلّطت القمة الضوء على كيفية مساهمة الاقتصادات المتصلة والمترابطة في تحقيق التقدم المستدام، موفرة منصة عالمية لدفع التغيير وتوحيد المجتمع الدولي لبناء مستقبل مستدام ومرن وشامل.
وضمت قائمة المتحدثين ضيوف رفيعي المستوى منهم: جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا؛ وبولا تينوبو، رئيس نيجيريا؛ والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ وقاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان؛ وبول كاغامي، رئيس رواندا؛ وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت إنتربرايز والمبعوث الخاص للأعمال الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمة رئيسية بعنوان "تمويل المستقبل: من يقود التغيير"، سلط بدر جعفر الضوء على الحاجة إلى زيادة تمويل المناخ أربعة أضعاف لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. وأكد على الدور المحوري للقطاع الخاص، وعلق قائلاً: "نحن لا نتحدث عن تريليونات الدولارات في شكل منح أو أعمال خيرية للشركات؛ نحن نتحدث عن 6 تريليونات دولار من الاستثمارات، ومع أكثر من 120 تريليون دولار في الأصول قيد الإدارة، بين قطاعي التأمين والمعاشات التقاعدية والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية، فإن العالم لا يعاني من نقص في المال. في الواقع، تبلغ الثروة الخاصة الصافية أكثر من 450 تريليون دولار ومن المتوقع أن تزيد عن 6٪ سنوياً".
وأكد جعفر أن تعبئة هذه الموارد الضخمة تحتاج إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للجنوب العالمي، وأضاف قائلاً: "الجنوب العالمي هو قوة اقتصادية كبرى، حيث يضم 85% من سكان العالم ويمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يشكل الجنوب العالمي أكثر من 80% من الطبقة الوسطى العالمية بحلول عام 2030، مما يمثل فرصة فريدة لتحقيق التنمية المستدامة."
مؤكداً على ضرورة تبني نهج شامل للمجتمع لمواجهة تحديات المناخ، أضاف بدر جعفر: "لقد آمن قادة الإمارات منذ فترة طويلة أن المجتمع يتقدم بسرعة أكبر عندما يتحرك ككتلة واحدة، من خلال إشراك جميع الأطراف لتحقيق تأثير مضاعف. يعد قطاع الأعمال والعمل الخيري، بالتعاون مع الحكومات، عنصراً أساسياً لفتح الفرص المتعلقة بالمناخ والطبيعة على نطاق واسع. يجب أن نتصرف بشكل جريء، ونعمل عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، للاستفادة من هذه الفرصة سوياً."
وتضمنت القمة سلسلة من الكلمات الرئيسية والحلقات النقاشية والمناقشات الجانبية التي عززت الأصوات المتنوعة وعززت التعاون بين قادة الاستدامة وعرضت حلولاً مؤثرة. وأكدت المناقشات الرئيسية على الإلحاح لإيجاد حلول لتحديات المناخ والاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الجماعي لحشد العمل.
أكدت قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 دورها كمنصة عالمية للابتكار والتعاون والعمل، وتوحيد القادة من جميع أنحاء العالم لتسريع التقدم نحو مستقبل مستدام ومزدهر.