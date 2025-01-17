أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025: قادة العالم يدفعون التغيير نحو مستقبل أفضل

وفي كلمة رئيسية بعنوان "تمويل المستقبل: من يقود التغيير"، سلط بدر جعفر الضوء على الحاجة إلى زيادة تمويل المناخ أربعة أضعاف لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. وأكد على الدور المحوري للقطاع الخاص، وعلق قائلاً: "نحن لا نتحدث عن تريليونات الدولارات في شكل منح أو أعمال خيرية للشركات؛ نحن نتحدث عن 6 تريليونات دولار من الاستثمارات، ومع أكثر من 120 تريليون دولار في الأصول قيد الإدارة، بين قطاعي التأمين والمعاشات التقاعدية والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية، فإن العالم لا يعاني من نقص في المال. في الواقع، تبلغ الثروة الخاصة الصافية أكثر من 450 تريليون دولار ومن المتوقع أن تزيد عن 6٪ سنوياً".