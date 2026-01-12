أزمة الفيدرالي.. تداعيات عالمية وضغوط على الأسواق

ويعتقد المشاركون في السوق أن هذا التطور من المرجح أن يكون خطوة انتقامية لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية. وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، وسيعلن ترامب عن خلفه هذا الشهر، ومن المرجح أن يعين ترامب شخصاً يشاركه تفضيله لتيسير نقدي أسرع. وقد عزز هذا المخاوف بشأن التدخل السياسي الذي قد يهدد استقلالية ومصداقية الفيدرالي. وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنشري فاينانشال"، لصحيفة "خليج تايمز": "إذا لم يتم حل هذا الموقف قريباً، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من تقلبات السوق، وعلاوة مخاطر أعلى على الأسهم، ومزيد من الضعف في العملة الخضراء (الدولار). قد نشهد أيضاً تدفقات أكبر نحو أدوات الملاذ الآمن مثل المعادن الثمينة وسندات الخزانة".