أزمة الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط من جديد

وستستفيد اقتصادات الخليج، الغنية باحتياطاتها النفطية الكبيرة، بشكل مباشر من الارتفاع الحالي في أسعار النفط. وفي هذا السياق، قالت رزان: "كانت الدول المُنتجة للنفط مُستعدة لزيادة إنتاجها الذي انخفض منذ يناير 2024. ومع تراجع الأسعار، خاصةً مع انخفاض الطلب من الصين والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في أسعار النفط، وهو ما أثر سلباً على اقتصادات الدول التي تعتمد على عائدات النفط. لكن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الانتخابات الأمريكية المُقبلة، حيث يميل كلا المرشحين في الانتخابات إلى خفض أسعار الطاقة للسيطرة على مستويات التضخم، من المتوقع أن تكون فترة التوترات في الشرق الأوسط مُؤقتة ريثما تتضح الأمور في المستقبل. ولذلك، نشهد حالياً تحوّطاً تجاه المخاطر الإيجابية في سوق النفط".