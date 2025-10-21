أرمينيا تستضيف المنتدى العالمي للاتصال السياحي

وقالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في أرمينيا: "من خلال هذا المنتدى، تسعى أرمينيا إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري للاتصال في تعزيز الثقة والشمولية ونمو السياحة المستدامة. نحن نعمل على إنشاء منصة عالمية تُمكّن مختلف الأصوات في هذا القطاع من تبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، والترويج لروايات مسؤولة تسهم في بناء علاقات دائمة بين الشعوب والوجهات السياحية."