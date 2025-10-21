أرمينيا تستضيف المنتدى العالمي للاتصال السياحي

تستضيف لجنة السياحة التابعة لوزارة الاقتصاد في أرمينيا المنتدى العالمي للاتصال السياحي خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025 في العاصمة يريفان. يحمل الحدث الدولي عنوان "حوارات السياحة: ربط الناس والأماكن والرؤى"، وسيتجمع خلاله قادة عالميون، وصنّاع سياسات، وخبراء في الاتصال، لاستكشاف كيفية مساهمة الاتصال الاستراتيجي في صياغة مستقبل السياحة.
وقالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في أرمينيا: "من خلال هذا المنتدى، تسعى أرمينيا إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري للاتصال في تعزيز الثقة والشمولية ونمو السياحة المستدامة. نحن نعمل على إنشاء منصة عالمية تُمكّن مختلف الأصوات في هذا القطاع من تبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، والترويج لروايات مسؤولة تسهم في بناء علاقات دائمة بين الشعوب والوجهات السياحية."
وسيكون المنتدى بمثابة مركز رئيسي للحوار البنّاء، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وسيجمع المنتدى وزراء، وممثلين عن منظمات دولية، وقادة في صناعة السياحة، وباحثين، ومهنيين في الإعلام لمناقشة كيفية إسهام التواصل الفعّال في إلهام الثقة وتعزيز الشمولية والنمو المستدام في قطاع السياحة.
أبرز أحداث المنتدى
سيتضمن البرنامج الممتد على يومين سلسلة من الجلسات الرئيسة والمناقشات الرفيعة المستوى بأسلوب TED، وورش العمل، والحوارات التفاعلية، التي ستتناول موضوعات رئيسة من بينها:
• من يصيغ القصة؟ الاتصال بين الثقافات، السرد الإعلامي، وقوة تشكيل صورة المقصد السياحي، تُناقش هذه الجلسة كيفية تأثير الاتصال بين الثقافات، والسرد الإعلامي، ورسائل الحكومات في تشكيل الصورة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للوجهات السياحية.
• روايتنا الصحيحة: توحيد الخطاب لبناء علامة سياحية أقوى، تتناول هذه الجلسة أهمية الاتساق في السرد لبناء هوية وطنية وإقليمية أكثر متانة في مجال السياحة.
• الإعلام والرسائل وفعاليات "مايس" (MICE): تشكيل الخطاب معاً، تركّز هذه الجلسة على التعاون بين وسائل الإعلام وقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وهيئات السياحة لتقديم تواصل مؤثر وفعّال.
• أصوات محلية وتأثير عالمي: تمكين المجتمعات من خلال الاتصال الأصيل، تستعرض هذه الجلسة دور الشمول والتنوع وأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في سرد القصص السياحية للوجهات.
• السفر بثقة: التواصل حول الأمان وسهولة الوصول والاستدامة في عالم متغير، تناقش هذه الجلسة الاستراتيجيات التي تعزز ثقة المسافرين من خلال التواصل المسؤول والشفاف بشأن الأمان والاستدامة.
سيدير الجلسات نخبة من خبراء الاتصال والسياحة، بمن فيهم السيدة كوردولا فولموثر، المديرة الإقليمية للسياحة في الأمم المتحدة، وماثيو زين، مؤسس ورئيس تحرير مجلة "الحياة في أرمينيا"، والأستاذة أليساندرا بريانتي، رئيسة مجلس السياحة الإيطالي (ENIT SpA)، ودوتشكا أندريفا، مستشارة السياحة المستدامة الدولية، وسيرجي ستانوفكين، رئيس الممثل التجاري لشركة بي بي سي ستوديوز في أوراسيا، ونورا ميرزويان، أخصائية التخطيط الحضري في بي بي سي. ستضمن خبراتهم ووجهات نظرهم المتنوعة مناقشات ثاقبة ونتائج قيّمة لجميع المشاركين.