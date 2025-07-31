"أرماني" في رأس الخيمة: فلل شاطئية بتصميم فريد

أعلنت مجموعة جورجيو أرماني اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في الإمارة، ومجموعة SIE، لإطلاق مشروع "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة" الذي سيشكل علامة فارقة في عالم العقارات الفاخرة بتقديمه أول فيلات شاطئية في العالم تحمل علامة أرماني التجارية.

تصميم أرماني الفريد في قلب الطبيعة

يقع هذا المشروع الحصري في خليج طبيعي هادئ ضمن جزيرة الراحة، وهي الوجهة السكنية الأبرز في منطقة ميناء رأس الخيمة. سيضم المشروع مجموعة محدودة من الفيلات الشاطئية والشقق الفاخرة التي تم تصميمها لتوفير أسلوب حياة راقٍ يتناغم بشكل مثالي مع البيئة المحيطة. يتميز كل مسكن بوصول مباشر إلى الشاطئ الخاص للمشروع وإطلالات بانورامية على الخليج العربي.

وقد تولى جورجيو أرماني شخصياً وفريقه المعماري المتميز تصميم هذا المشروع، مستلهمين تفاصيله من مساكن المصمم الشهير الخاصة. وبذلك، يعكس المشروع معاييره الجمالية الرفيعة التي ترتكز على البساطة الراقية والأناقة الخالدة. وتهدف الرؤية الإبداعية الفريدة للمشروع إلى وضع معيار جديد للفخامة، وإعادة تعريف مفهوم الحياة الراقية في الإمارة.

تجربة حياة حصرية ومرافق استثنائية

يجسد "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة" جوهر فلسفة أرماني وقيمه الجمالية، حيث يمثل أناقة بسيطة واهتماماً دقيقاً بأصغر التفاصيل. وسيوفر المشروع لسكانيه تجربة فريدة من الفخامة الراقية، حيث يمكنهم الاستمتاع بعالم مثالي من الانسجام الحسي والملموس.

سيتمتع قاطنو المشروع بمجموعة من المرافق المغلقة والمفتوحة، بما في ذلك نادٍ شاطئي فخم مخصص للأعضاء فقط. كما ستتاح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج حصري من المزايا والخدمات التي يقدمها جورجيو أرماني، والتي تشمل فعاليات وتجارب خاصة، وخدمات كونسيرج، وامتيازات عالمية.

يتزامن إطلاق المشروع مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس علامة "أرماني/كاسا" والذكرى الخمسين لعلامة "جورجيو أرماني" التجارية، مما يجعله احتفالاً بخمسة عقود من التأثير الملهم على أنماط الحياة الراقية وقطاع التصميم العالمي.

التزام بالبيئة ورؤية مستقبلية

يتميز المشروع بموقعه الشاطئي الرائع الذي يتيح لقاطنيه فرصة الاستمتاع بالمناظر البانورامية الساحلية لرأس الخيمة، وجمالها الطبيعي المحاط بسلسلة جبل جيس الخلابة. تُعد هذه البيئة البكر موطناً للسلاحف والدلافين وطيور الفلامنجو المهاجرة، مما يعكس مكانة الإمارة كـ "عاصمة الطبيعة في دولة الإمارات".

تعكس هذه الشراكة المهمة التزام أرماني بتقديم تجارب حياة استثنائية تجمع بين الفخامة البسيطة للعلامة التجارية والجمال الطبيعي الساحر لرأس الخيمة. كما يتماشى المشروع مع أهداف رؤية رأس الخيمة 2030، حيث يساهم بفعالية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي هذا الصدد، قال جورجيو أرماني: "يستهويني كثيراً تصميم المساكن، حيث يتيح لي تطبيق رؤيتي الخاصة للأزياء الراقية على المساحات التي نعيش فيها. وتشكل الفيلات التي سنطورها مع رأس الخيمة العقارية علامة فارقة في هذه الرحلة، فقد تم تصميمها لتتناغم مع المناظر الطبيعية الرائعة من حولها، وتجسد أسلوب حياة فريداً من نوعه."

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة العقارية: "نفخر بتجسيد فلسفة التصميم الشهيرة لمجموعة أرماني. وتُعد شراكتنا مع أرماني دليلاً ملموساً على جاذبية رأس الخيمة المتزايدة ورؤيتنا المشتركة للارتقاء بمشهدها العقاري. ولا يكتفي هذا المشروع بوضع معايير جديدة للحياة الراقية، بل يوفر أيضاً قيمة دائمة وتجربة حياة استثنائية."