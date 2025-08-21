أرخص الطرق لإرسال الأموال إلى الخارج

يُحوّل ملايين المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أموالهم إلى الخارج بانتظام. في الواقع، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أبرز مراكز التحويلات المالية في العالم، حيث تُحوّل مليارات الدراهم سنويًا إلى الخارج. ولكن كيف يُمكنك إجراء تحويلات دولية بأقل تكلفة وأكثرها أمانًا وفعالية؟ يكمن السر في فهم سعر الصرف المُقدّم لك والتحقق من الرسوم المُطبقة.
فهم أسعار الصرف
إذا بحثتَ عن سعر صرف على جوجل، فسيمنحك "سعر الصرف السائد في السوق" أو سعر الصرف الحقيقي بين البنوك الذي تستخدمه البنوك عند التعامل فيما بينها. لكن العديد من مقدمي الخدمات لا يقدمون هذا السعر. بل يضيفون هامش ربح - يصل أحيانًا إلى 2-4% - والذي قد يصل إلى مئات الدراهم عند إرسال مبالغ أكبر. على سبيل المثال، إرسال 10,000 درهم إلى الهند بسعر صرف أقل بنسبة 1% فقط من سعر السوق يعني خسارة 100 درهم فورًا. لذا، تحقق دائمًا من سعر الصرف المعروض وقارنه بسعر الصرف السائد في السوق.
يقول ستيف كرونين، مؤسس DeadSimpleSaving.com: "هناك بعض الاستثناءات، لكن البنوك عمومًا لا تقدم أفضل الأسعار". ويضيف: "تميل البنوك الرقمية وشركات الصرافة إلى تقديم أسعار أفضل نظرًا لانخفاض تكاليفها العامة وتنافسها على الأسعار". ومن بين مقدمي الخدمات الذين يُنصح بهم غالبًا لأسعارهم التنافسية شركة Wise. وصرح متحدث باسم الشركة لصحيفة "خليج تايمز": "نؤمن بأن التسعير يجب أن يكون عادلًا وبسيطًا. ويرى عملاؤنا متوسط سعر السوق عند استخدام Wise".
رسوم خفية
قد تُوقعك الرسوم أيضًا في مشاكل. قد تكون هناك رسوم مُقدّمة، بالإضافة إلى رسوم أخرى. على سبيل المثال، إحدى الرسوم الخفية هي "رسوم البنوك المراسلة". قد يُصرّح مصرفك أو منصتك الإلكترونية بعدم فرض أي رسوم، ولكن يظهر مبلغ أقل من المتوقع في الطرف الآخر. هذه رسوم يفرضها "البنك المراسل" أثناء إتمام المعاملة. هناك أيضًا "رسوم البنك المُستلِم". قد يفرض مصرفك رسومًا مُقدّمة، وقد يفرض البنك في الخارج رسومًا أيضًا على عائلتك أو صديقك الذي يستلم التحويل. توخَّ الحذر بشأن التحويلات "بدون رسوم" لأنها قد تُكلّف أكثر إذا كان هامش سعر الصرف مرتفعًا.
تتيح خدمة "كريم باي" تحويل الأموال دوليًا من الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 30 دولة. يقول محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "صُممت خدمة "كريم باي" لمعالجة التحديات طويلة الأمد المتمثلة في الرسوم المرتفعة، وبطء التحويلات، وعدم وضوح الأسعار في سوق التحويلات المالية". ويضيف: "نقدم أسعارًا أقل بنسبة تصل إلى 50% من البنوك، مع رسوم منخفضة باستمرار".
عمليات نقل التوقيت
تتغير أسعار الصرف باستمرار، لذا يُعدّ التوقيت أمرًا بالغ الأهمية. تتيح لك تطبيقات مثل Wise ضبط تنبيهات لأسعار الصرف المناسبة، ما يتيح لك التحويل عند ارتفاع قيمة الدرهم مقابل عملتك المحلية. يُشير تطبيق Careem Pay إلى أن التحويلات تبدأ في ثوانٍ معدودة، مع ميزات مثل تنبيهات الأسعار داخل التطبيق لمساعدة العملاء على اختيار التوقيت الأمثل للتحويل.
إن غياب الشفافية هو ما دفع مؤسسي وايز إلى فكرة تأسيسها قبل 14 عامًا، عندما واجهوا صعوبات في الحصول على هوامش ربح خفية عند إرسال الأموال إلى الخارج. واليوم، تضم المنصة أكثر من 15 مليون عميل. ويضيف متحدث باسمها: "لا تزال البنوك تُعلن غالبًا عن عروض بدون رسوم وتُقدم أسعارًا رائدة في السوق، بينما تُخفي معلومات في تلميحات الأدوات قد تجنيها من هوامش ربحية على أسعار الصرف. وهذا يُصعّب على المستهلكين والشركات فهم التكلفة الحقيقية لإرسال الأموال وما سيتلقونه من الطرف الآخر".
أفضل مقدمي الخدمات
يقول كرونين، من DeadSimpleSaving.com، إنه يجد أن أفضل أسعار الفائدة في العالم تقدمها شركتا Interactive Brokers وRevolut. ويوضح قائلاً: "إن Interactive Brokers شركة وساطة، حيث يريدون منك الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها، بدلاً من استخدامها فقط لتحويل العملات. يمكنك فقط تحويل الأموال من أو إلى حساب مصرفي باسمك. كما يقبلون العملات الرئيسية، بالإضافة إلى الدرهم الإماراتي".
من بين مقدمي الخدمات الآخرين الذين يوصي بهم الخبراء الماليون CurrencyFair وLulu Exchange وGC Partners. ويضيف كرونين: "إذا كنت تُصرف مبلغًا كبيرًا من المال، فعليك الانتباه جيدًا لسعر الصرف المُقدم لك والبحث عن أفضل سعر". يجمع RemitFinder أسعار الصرف من عدة مقدمي خدمات يعملون في الإمارات العربية المتحدة، مما يُساعد في مقارنة العروض وإيجاد أفضل الأسعار. وإذا كانت السرعة مُهمة، فإن Careem Pay تُشير إلى إمكانية إتمام التحويلات في أقل من 11 ثانية، بمتوسط أقل من 60 دقيقة.
ماذا عن استخدام العملات المشفرة لتحويل الأموال، مع الاستغناء عن الوسطاء والرسوم المرتبطة بها؟ "يمكنك تجنب رسوم التحويل الكبيرة عبر الحدود باستخدام العملات المستقرة (نوع أكثر استقرارًا من العملات المشفرة)، ولكنك قد تدفع ثمنًا باهظًا للانتقال من العملات التقليدية إلى العملات المشفرة والعكس صحيح."